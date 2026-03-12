Популярни
Дейдид Луканов е новият "ковач"

  • 12 март 2026 | 13:15
  • 246
  • 0
Дейдид Луканов е новият "ковач"

Дейвид Луканов e новият „ковач“ в редиците на Янтра Габрово. 21-годишният полузащитник се присъедини към състава малко преди началото на пролетния дял от първенството във Втора лига и вече записа игрови минути за водения от неговия баща, Емануел Луканов, габровски тим.

Дейвид е юноша на Черно море. Преминал е през всички гарнитури в школата, играл е и за втория отбор на „моряците“. В Янтра пристигна след прекарани две години във ФК Фратрия.

„От известно време съм в отбора и се чувствам сякаш от две години съм тук. Всички са много готини и веднага ме адаптираха към колектива. Млад футболист съм и се надявам да мога да внеса свежи сили в състава на Янтра, като вярвам, че това ще помогне и на моето футболно израстване. В Янтра виждам много висок потенциал. Според мен тук са едни от най-добрите футболисти във Втора лига и ще бъде хубаво, ако успеем да се преборим за баража. Разбира се, следил съм Янтра и преди да пристигна тук и знам, че привържениците са до отбора, дори и при гостуванията. Вярвам, че ще продължат да ни подкрепят силно“, сподели Дейвид Луканов.

В събота Янтра ще гостува на Севлиево в регионално дерби от 24-ия кръг на първенството във Втора лига. Мачът на стадион „Раковски“ е от 15:30 часа.

