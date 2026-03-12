Флайърс сразиха Кепитълс в НХЛ

Травис Конечни и Тревър Зеграс вкараха голове през втория период, а Филаделфия Флайърс победи Вашингтон Кепитълс с 4:1 в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига.

Вашингтон загуби четири от последните си пет мача и е наравно с Филаделфия по 71 точки. И двата отбора са на седем точки зад Бостън в надпреварата за последното място в плейофите на Източната конференция.

Флайърс изостана рано, когато Райън Леонард от Вашингтон получи пас от 40-годишния Алекс Овечкин и стреля покрай вратаря Сам Ерсън 9:21 минути след началото на мача.

Конечни, празнувайки 29-ия си рожден ден, направи 1:1 във втората част, след което точен беше и Зеграс.

Филаделфия увеличи преднината си в третия период след страхотна игра на Ноа Кейтс. Той подаде на защитника Джейми Драйсдейл, който направи 3:1. Типет оформи крайния резултат с гол на празната врата 63 секунди преди края.

Иван Демидов реализира победното попадение 7:20 минути преди края, Джейкъб Фаулър направи 32 спасявания и Монреал надделя над Отава с 3:2 за трети пореден успех.

Юрай Слафковски и Александър Тексие също бяха точни за Монреал, като Демидов асистира за гола на Слафковски при числено превъзходство през първия период.

Дрейк Батерсън отбеляза два пъти за Отава. Линус Улмарк отрази 20 удара.

Джейк Еванс от Монреал изигра своя мач номер 400 в НХЛ.

Снимки: Imago