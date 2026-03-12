Луис Енрике: Каквото и да се случва, не се отказваме

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике похвали отбора си за победата с 5:2 над Челси в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига.

“Имахме трудни моменти, но атмосферата на стадиона беше невероятна. Незавидимо от това как играем, ние продължаваме да се борим, защото сме отбор, който не спира да преследва победата. Резултатът е отличен, но има и реванш”, коментира Луис Енрике.

ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

“Участвахме в подобни мачове и в основната фаза, така че сме свикнали. Всеки път, когато съперникът изравняваше, ние продължавахме да играем така, както умеем”, обясни испанският специалист.

“Ще се опитаме да спечелим и втория мач, въпреки че ще е трудно”, добави наставникът на парижани.

Следвай ни:

Снимки: Imago