Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Луис Енрике: Каквото и да се случва, не се отказваме

Луис Енрике: Каквото и да се случва, не се отказваме

  • 12 март 2026 | 01:55
  • 209
  • 0
Луис Енрике: Каквото и да се случва, не се отказваме

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике похвали отбора си за победата с 5:2 над Челси в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига.

“Имахме трудни моменти, но атмосферата на стадиона беше невероятна. Незавидимо от това как играем, ние продължаваме да се борим, защото сме отбор, който не спира да преследва победата. Резултатът е отличен, но има и реванш”, коментира Луис Енрике.

ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"
ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

“Участвахме в подобни мачове и в основната фаза, така че сме свикнали. Всеки път, когато съперникът изравняваше, ние продължавахме да играем така, както умеем”, обясни испанският специалист.

“Ще се опитаме да спечелим и втория мач, въпреки че ще е трудно”, добави наставникът на парижани.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

  • 11 март 2026 | 22:44
  • 2526
  • 1
Арбелоа: Мбапе е по-добре с всеки следващ ден

Арбелоа: Мбапе е по-добре с всеки следващ ден

  • 11 март 2026 | 22:27
  • 1395
  • 1
Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

  • 11 март 2026 | 23:54
  • 11577
  • 56
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 23294
  • 136
Ван де Вен: Мачът в Мадрид беше като сценарий от Страшния съд

Ван де Вен: Мачът в Мадрид беше като сценарий от Страшния съд

  • 11 март 2026 | 21:32
  • 1452
  • 0
Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

Бока Хуниорс разширява „Ла Бомбонера“ до 80 хиляди места

  • 11 март 2026 | 21:23
  • 1156
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

Валверде върна великите европейски вечери на Реал Мадрид

  • 11 март 2026 | 23:55
  • 25651
  • 206
ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

ПСЖ почти отказа Челси в голово шоу на "Парк де Пренс"

  • 11 март 2026 | 23:57
  • 20799
  • 40
Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

Късна дузпа на Хавертц измъкна слаб Арсенал в Леверкузен

  • 11 март 2026 | 21:38
  • 23294
  • 136
Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

Скандинавската приказка продължава: сензацията Бодьо/Глимт докосва 1/4-финалите в ШЛ

  • 11 март 2026 | 23:54
  • 11577
  • 56
Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

Левски срази ЦСКА в дербито на efbet Супер Волей и запази шанс за първото място

  • 11 март 2026 | 20:16
  • 17195
  • 30
България се разправи за втори път с Азербайджан

България се разправи за втори път с Азербайджан

  • 11 март 2026 | 20:49
  • 13387
  • 9