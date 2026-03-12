Популярни
  Росиниър: Няма да повторим същите грешки в реванша

  12 март 2026 | 01:45
Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър беше раздвоен в оценката си за мача срещу Пари Сен Жермен от осминафиналите на Шампионската лига. “Сините” отстъпиха с 2:5 на “Парк де Пренс”, макар че четвърт час преди края на срещата резултатът беше равен.

“Не реагирахме правилно, когато изоставахме. При 2:3 бяхме в играта. След това Кварацхелия ни вкара гол с невероятен удар. Бяхме на крачка от 3:3, но не подходихме трезво към ситуацията. Не запазихме хладнокръвие. ПСЖ избегна пресата ни и стигна до пети гол. Много ще е трудно да направим обрат в реванша, но не е невъзможно”, заяви Росиниър.

“Какъвто и план да имаш, в един момент неизбежно поемаш рискове. Понякога едно обикновено центриране може да доведе до гол във вратата ти. Аз съм отговорен за случилото се”, подчерта специалистът.

“Жалко е, заото контролирахме случващото се на терена. ПСЖ отбеляза пет гол при xG 0,8. Това е трудно да се възприеме. Нямаме много време, за да го осмислим. Трябва да се концентрираме върху мача с Нюкасъл, а след това идва ред на реванша с ПСЖ. Грешките водят до загуба на увереност, но ние сме добър отбор. Не се обвиняваме и няма да повторим същите грешки”, каза още Росиниър.

Снимки: Gettyimages

