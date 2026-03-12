Популярни
  3. Треньорът на Фрайбург: Амбицирани сме да постигнем нещо историческо

  • 12 март 2026 | 00:30
  • 257
  • 0
Фрайбург е уверен, че ще стигне до четвъртфиналите на европейски турнир за първи път в клубната си история, но за това трябва да победи белгийския Генк в мача си от осминафиналите на Лига Европа.

"Шансът да стигнем до четвъртфиналите очевидно е голям”, каза защитникът Филип Трой.

Треньорът Юлиан Шустер добави: „Имаме мотивацията и амбицията да постигнем този исторически етап. Това би било много специално“.

За да постигне добър резултат в първия мач в четвъртък обаче, Фрайбург ще трябва „да преодолее“ слабата си форма като гост. Досега през сезона те са успели да постигнат само две победи на чужд терен в Бундеслигата и само една в основната фаза на Лига Европа.

Фрайбург ще бъде без контузените защитник Макс Розенфелдер и халфът Максимилиан Егещайн, който е наказан след получаване на червен картон.

