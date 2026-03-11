Новак се заяде със съперник на корта, след което сериозно се ядоса

Новак Джокович и Стефанос Циципас приключиха участието си на двойки в Индиън Уелс. Сърбинът и гъркът загубиха на осминафиналите от братовчедите Артур Риндекреш и Валентан Вашеро с 6:7(4), 5:7.

След впечатляващата победа на старта на турнира, в която надиграха защитаващите титлата си Марсело Аревало и Матео Павич, Джокович и Циципас бяха спрени. Риндекреш и Вашеро преди това елиминираха Даниил Медведев и Лернер Тиен.



Братовчедите показаха изключително самообладание. Те спасиха три сетбола при свой сервис при резултат 5:6 в първата част, а във втората спечелиха четири поредни гейма, след като изоставаха с 3:5.

Този мач не мина без драма. В един момент сърбинът и гъркът се оплакаха от Риндекреш – който размахваше ракетата си над главата, докато Стефанос се подготвяше за удар.



Новак с поглед даде да се разбере на французина, че това, което прави, не е редно, след което му подхвърли нещо.



Рекордьорът по титли от Големия шлем веднага поиска спорната ситуация да бъде прегледана и след като съдията прецени, че действието на Риндеркнеш наистина са били разсейващи, точката беше присъдена на Новак и Стефанос.

Never a dull moment in Tennis Paradise 😅



#TennisParadise pic.twitter.com/5aJOAEiwTB — Tennis TV (@TennisTV) March 10, 2026

Между другото, Вашеро на два пъти уцели Джокович в тялото, което вероятно беше и причината за бързия поздрав на мрежата в края.

Французинът и монегаскът ще играят на четвъртфиналите срещу Карен Хачанов и Андрей Рубльов.

Interviewer: “Stefanos, you played Novak 14 times. Is it more fun with Novak on the same side or opposite side of the net?”



Tsitsipas: “100% on the same side. Trust me, there is nothing fun about playing Novak. 😂 I have massive respect for him.”pic.twitter.com/Bdd7lvlLGI — Danny (@DjokovicFan_) March 10, 2026

Защо Джокович игра с Циципас?

"Стефанос, играл си срещу Новак 14 пъти. Кога е по-забавно - когато той играе от твоята страна на мрежата или когато е от срещуположната", бе попитан Циципас в интервюто на корта.

"100% когато сме от една и съща страна. Повярвай ми, няма нищо забавно в това да играеш срещу Новак. Имам огромно уважение към него", отговори гъркът.

След победата в първия кръг сърбинът също получи въпрос как се е стигнало до сътрудничеството с Циципас.

"Той ме покани, каза, че иска да играем на двойки поне веднъж, преди да се пенсионирам. Но пред мен има още много години... Добре, прощавам му", сподели с усмивка Новак.



"Не знаехме правилата, не знаехме кога трябва да се запишем. Попитах го: Ти ли ще ни запишеш? Той каза: Аз ще се погрижа, не се притеснявай. Все пак, това не беше уредено. За щастие, дадоха ни специална покана", добави Джокович.



Сръбската звезда продължава участието си на сингъл. На осминафиналите негов противник ще бъде настоящият шампион Джак Дрейпър.