  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Илия Петков: Очаквам финал Верона - Лубе! Искам Алекс Николов да го спечели

Илия Петков: Очаквам финал Верона - Лубе! Искам Алекс Николов да го спечели

  • 11 март 2026 | 18:43
  • 594
  • 0

Световният вицешампион с България от 2025 година Илия Петков гостува на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out, което беше водено от волейболния специалист на Sportal.bg - Ивайло Банчев.

Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!
Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

29-годишният централен блокировач през този сезон игра за италианския Юаса Батери (Гротадзолина), в края на сезона, само преди няколко дни, спечели силния международен турнир в NAS Sports Complex в Дубай, след като сборният отбор на Кунео и Гротадзолина - Ал Тадауи се наложи много трудно срещу тима на Яазар с 3:2 (21:25, 14:25, 25:21, 25:20, 15:7) в големия финал.

“Очаквам финал в Суперлигата на Италия Верона - Лубе! Искам и се надявам Алекс Николов да го спечели”, заяви Илия Петков във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Снимки: Борислав Трошев

