Димитър Димитров и Бусан с поредна загуба в Република Корея

  • 11 март 2026 | 18:10
  • 473
  • 0
Димитър Димитров и Бусан с поредна загуба в Република Корея

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) записаха 19-а загуба за сезона в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му допуснаха обрат и паднаха като гости на КЕПКО Виксторм (Сувон) с 1:3 (25:17, 15:25, 24:26, 23:25) в предпоследната си 35-а среща от редовния сезон.

По този начин Бусан е на 6-о място във временното класиране с 16 победи, 19 загуби и 47 точки, като е без шансове да играе на плейофите. В последния си мач от редовния сезон Димитров и компания са домакини на лидера КАЛ Джъмбос (Инчеон). Двубоят е в неделя (15 март) от 07,00 часа българско време.

Димитър Димитров приключи със скромните 6 точки (2 блока). Най-резултатни за Бусан пък бяха Ча Джи-хван и Чон Гуан-ин с 15 и 13 точки.

