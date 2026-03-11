Време е за полуфиналите във Висшата лига

Полуфиналните плейофи във второто ниво на шампионата при мъжете - Висшата лига, стартират тази вечер (11 март) от 19,30 часа.

В единият един срещу друг излизат победителят от редовния сезон Добруджа 07 (Добрич) и петия подреждането Звездец (Горна Малина). Добричлии отстраниха Изгрев (Ябланица) с две победи в 1/4-финалите, а Звездец елимининира след "златен" гейм срещу Миньор (Перник). Реваншът е в събота (14 март) от 17,00 часа в Добрич.

В другия полуфинал ще спорят вторият Етрополе срещу третия от редовния сезон Металург (Перник). Етрополци надиграха Раковски 1964 (Севлиево), като не дадоха и гейм. Металург пък отстрани ВК Софийски университет. Втората среща и тук е в събота (14 март), но от 18,00 часа в Етрополе.

И на полуфиналите ще се играе до две победи. В случай, че двата отбора си разменят по един успех, остава правилото за т.нар. "златен" гейм.