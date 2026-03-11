efbet Супер Волей: Предпоследен щурм преди плейофите и Вечно дерби

Популярни
  11 март 2026
Редовният сезон в родния волейболен елит навлиза в своята най-гореща и решителна фаза. Предстои изключително интригуващият 21-ви кръг, който е предпоследен в календара преди старта на плейофите. Тъй като всяка точка и гейм са от критично значение за крайното класиране, всички срещи ще се изиграят по едно и също време, гарантирайки максимален адреналин.

Големият акцент: Вечното дерби
Безспорно гвоздеят в програмата е сблъсъкът между ЦСКА и Левски София. Двата гранда се изправят един срещу друг в зала „Васил Симов“. Това историческо съперничество винаги носи особен заряд, но сега залогът е още по-голям - освен битка за чест и престиж, мачът е генерална репетиция и директен спор за по-добри позиции броени дни преди елиминациите.

Програма за Кръг 21:
Всички двубои са насрочени за 11 март 2026 г. (сряда) от 19:00 часа:
11.3.2026 г., 19:00 ч. - Дунав срещу Нефтохимик 2010 (зала „Дунав“)
11.3.2026 г., 19:00 ч. - ЦСКА срещу Левски София (зала „Васил Симов“)
11.3.2026 г., 19:00 ч. - Черно море срещу Пирин (зала „Христо Борисов“)
11.3.2026 г., 19:00 ч. - Славия срещу Монтана Волей (зала „Панайот Пондалов“)
11.3.2026 г., 19:00 ч. - Локомотив Авиа срещу Берое 2016 (зала „Паисий Хилендарски“)

Този кръг обещава да разплете част от възлите в класирането, но и да остави финалните отговори за самия край на редовния сезон.

