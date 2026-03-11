Добромир Димитров и Лас Палмас на 1/4-финал в Шампионската лига

Разпределителят Добромир Димитров и испанският Гуагуас Лас Палмас се класираха на четвъртфинали в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига.

Воденият от Серхио Мигел Камареро тим отстъпи на френския Монпелие с 2:3 (22:25, 25:20, 19:25, 25:22, 11:15) във втория плейофен двубой от надпреварата, но бе достатъчно за преминаване в следващата фаза.

В първата среща испанският шампион се наложи с 3:1 гейма. Добромир Димитров се появи в игра в петата част, но не отбеляза актив. Най-резултатен бе Франсиско Соуса с 21 точки (1 ас, 2 блокади), с 14 точки завърши Османи Хуанторена (1 блокада).

За съперника Симон Хирш приключи с 21 точки (1 ас, 2 блокади). Така в четвъртфиналите Лас Палмас среща Сър Суза Скай Перуджа, който му беше съперник и в груповата фаза.