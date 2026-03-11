Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добромир Димитров и Лас Палмас на 1/4-финал в Шампионската лига

Добромир Димитров и Лас Палмас на 1/4-финал в Шампионската лига

  • 11 март 2026 | 17:25
  • 102
  • 0
Добромир Димитров и Лас Палмас на 1/4-финал в Шампионската лига

Разпределителят Добромир Димитров и испанският Гуагуас Лас Палмас се класираха на четвъртфинали в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига.

Воденият от Серхио Мигел Камареро тим отстъпи на френския Монпелие с 2:3 (22:25, 25:20, 19:25, 25:22, 11:15) във втория плейофен двубой от надпреварата, но бе достатъчно за преминаване в следващата фаза.

В първата среща испанският шампион се наложи с 3:1 гейма. Добромир Димитров се появи в игра в петата част, но не отбеляза актив. Най-резултатен бе Франсиско Соуса с 21 точки (1 ас, 2 блокади), с 14 точки завърши Османи Хуанторена (1 блокада).

За съперника Симон Хирш приключи с 21 точки (1 ас, 2 блокади). Така в четвъртфиналите Лас Палмас среща Сър Суза Скай Перуджа, който му беше съперник и в груповата фаза.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Николов: Ще видите страхотен отбор на Лубе и във втория мач!

Алекс Николов: Ще видите страхотен отбор на Лубе и във втория мач!

  • 11 март 2026 | 14:59
  • 848
  • 0
Лоши новини за ЦСКА преди дербито с Левски

Лоши новини за ЦСКА преди дербито с Левски

  • 11 март 2026 | 14:30
  • 1195
  • 0
Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Имаме аргументи, за да сме оптимисти

Николай Желязков преди дербито с ЦСКА: Имаме аргументи, за да сме оптимисти

  • 11 март 2026 | 13:49
  • 610
  • 1
Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

Илия Петков в Block Out: Не трябва да лежим на стари лаври!

  • 10 март 2026 | 17:56
  • 11766
  • 2
Любо Ганев: Вместо Лупо можеше да съм Винету

Любо Ганев: Вместо Лупо можеше да съм Винету

  • 10 март 2026 | 13:09
  • 5281
  • 9
Преслав Петков помогна за 2 победи на Соренто в Италия с 13 точки

Преслав Петков помогна за 2 победи на Соренто в Италия с 13 точки

  • 10 март 2026 | 11:47
  • 769
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 5018
  • 41
Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 14106
  • 118
Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 23567
  • 64
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

  • 11 март 2026 | 12:53
  • 13468
  • 33
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 7888
  • 18
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 4881
  • 3