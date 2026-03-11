Бразилски талант стопи лагерите на Синер

Яник Синер се класира за четвъртфиналите след трудна победа със 7:6(6), 7:6(4) над бразилеца Жоао Фонеска на турнира по тенис от сериите Мастърс в Индиън Уелс.

Италианецът изглеждаше готов да затвори мача при 5:2 във втория сет, но 19-годишният Фонсека направи късен обрат, за да предизвика тайбрек.

В него световният №2 си възвърна контрола, осигурявайки си победата и място на четвъртфиналите, където ще срещне американеца Лърнър Тиен, който се наложи над испанеца Алехандро Давидович Фокина с 4:6, 6:1, 7:6(4).

„Много съм щастлив, че спечелих този мач“, каза Синер.

„Жоао е невероятен талант. Той сервираше много добре. Опитвах се да бъда възможно най-агресивен и това беше ключът към победата срещу един невероятен талант.“

Синер е готов за следващото си предизвикателство в двубоя срещу фаворита на домакините Лърнър Тиен.

„Чувствам, че той е много постоянен играч и съм много щастлив да се изправя срещу него отново. Той се подобри много от последния път, когато се срещнахме“, каза Синер за американския си опонент.