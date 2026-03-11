Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Бразилски талант стопи лагерите на Синер

Бразилски талант стопи лагерите на Синер

  • 11 март 2026 | 08:56
  • 1886
  • 1
Бразилски талант стопи лагерите на Синер

Яник Синер се класира за четвъртфиналите след трудна победа със 7:6(6), 7:6(4) над бразилеца Жоао Фонеска на турнира по тенис от сериите Мастърс в Индиън Уелс.

Италианецът изглеждаше готов да затвори мача при 5:2 във втория сет, но 19-годишният Фонсека направи късен обрат, за да предизвика тайбрек.

В него световният №2 си възвърна контрола, осигурявайки си победата и място на четвъртфиналите, където ще срещне американеца Лърнър Тиен, който се наложи над испанеца Алехандро Давидович Фокина с 4:6, 6:1, 7:6(4).

„Много съм щастлив, че спечелих този мач“, каза Синер.

„Жоао е невероятен талант. Той сервираше много добре. Опитвах се да бъда възможно най-агресивен и това беше ключът към победата срещу един невероятен талант.“

Синер е готов за следващото си предизвикателство в двубоя срещу фаворита на домакините Лърнър Тиен.

„Чувствам, че той е много постоянен играч и съм много щастлив да се изправя срещу него отново. Той се подобри много от последния път, когато се срещнахме“, каза Синер за американския си опонент.

Следвай ни:

Още от Тенис

Фис срещу Звeрeв на 1/4-финалите в Индиън Уелс

Фис срещу Звeрeв на 1/4-финалите в Индиън Уелс

  • 11 март 2026 | 01:03
  • 914
  • 0
Сабаленка е първата 1/4-финалистка в Индиън Уелс

Сабаленка е първата 1/4-финалистка в Индиън Уелс

  • 10 март 2026 | 22:52
  • 1272
  • 2
Нестеров с трета поредна победа в Херсонисос

Нестеров с трета поредна победа в Херсонисос

  • 10 март 2026 | 19:08
  • 908
  • 0
Денчева и Велева са четвъртфиналистки в Ираклион

Денчева и Велева са четвъртфиналистки в Ираклион

  • 10 март 2026 | 18:30
  • 1913
  • 0
От Индиън Уелс се извиниха на Винъс Уилямс и Лейла Фернандес

От Индиън Уелс се извиниха на Винъс Уилямс и Лейла Фернандес

  • 10 март 2026 | 17:22
  • 2204
  • 0
Донски постигна трета поредна победа на сингъл в Руанда

Донски постигна трета поредна победа на сингъл в Руанда

  • 10 март 2026 | 15:42
  • 620
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

  • 10 март 2026 | 23:53
  • 49406
  • 199
Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

  • 10 март 2026 | 23:54
  • 45584
  • 18
Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

  • 10 март 2026 | 23:59
  • 46317
  • 9
Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

  • 10 март 2026 | 21:39
  • 51867
  • 50
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 2346
  • 8
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 2137
  • 1