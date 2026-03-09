Маями получава компенсация от Шарлът за сделката за Тери Розиър

Маями Хийт ще получи избор от Шарлът Хорнетс във втория кръг на драфта това лято като компенсация за сделката за гарда Тери Розиър, осъществена между двата клуба преди две години, съобщиха от НБА.

Въпросният пик ще бъде по-изгодният измежду тези на Голдън Стейт Уориърс или Денвър Нъгетс.

Добавянето на компенсация се наложи заради задържането на Розиър през октомври от страна на властите по подозрение в нелегални залози. Гардът е с повдигнато обвинение, че през март 2023 година, когато е бил играч на Шарлът, е дал информация на свои приятели, че в срещата с Ню Орлиънс Пеликанс нарочно няма да достигне очакваните от букмейкъри статистически показатели. Малко след началото на мача той напуска под претекст за контузия.

През януари 2024 година Шарлът изпрати Розиър в тима на Маями в замяна на гарда Кайл Лаури и избора на Хийт в първия кръг на драфта през 2027 година. По това време обаче от Шарлът, както и в ръководството на НБА са знаели, че Розиър е разследван от властите и е заплашен от това да бъде арестуван, но въпреки това нито Хорнетс, нито Лигата са предупредили Маями за проблемите на баскетболиста.

В кариерата си Розиър има по 13,9 точки средно на мач, като е играл за Бостън Селтикс, Шарлът Хорнетс и Маями Хийт. За Маями той има общо 95 мача.

Снимки: Imago