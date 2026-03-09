Популярни
Александър Донски се класира за основната схема в Руанда

  • 9 март 2026 | 14:56
  • 157
  • 0
Александър Донски се класира за основната схема в Руанда

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски преодоля квалификациите и се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът победи поставения под номер 9 в пресявките Николас Давид Йонел (Румъния) с 6:3, 7:6(3) за 80 минути на корта.

Донски направи пробив във втория гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част двамата печелеха подаванията си и се стигна до тайбрек. В него той поведе с 6:3, пропусна тримачбола, но след 6:6 взе следващите две разигравания и затвори мача.

Така той заработи 4 точки за световната ранглиста и 1770 долара от наградния фонд.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, ще защитават титлата си на двойки от миналата година. Първите им съперници ще бъдат Андрей Мартин (Словакия) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).

