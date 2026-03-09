Зверев оцеля в страхотно зрелище срещу Накашима и продължи към осминафиналите

Александър Зверев надви Брендън Накашима със 7:6(2), 5:7, 6:4 за 2 часа и 32 минути в един от най-стойностните мачове от началото на тазгодишното издание на Индиън Уелс. И двамата демонстрираха страхотни умения от начален удар, като германецът реализира 15 аса, а неговият американски съперник въпреки поражението стигна до 17 точки директно от сервис. И двамата направиха по две двойни грешки, като реализираха само по една от възможностите си за брейк.

В първия сет нямаше пробиви и се стигна до тайбрек. Зверев поведе с 3:0 и минипробив и не изпусна преднината си. Във втората част двамата печелеха подаванията си до 11-ия гейм, когато американецът реализира първия брейк в мача, а след това на собствен сервис изравни резултата. Зверев направи единствения пробив в третата част в 10-ия гейм, когато Накашима сервираше за оставане в сета.

Huge finish in the clutch 🔥



Alexander Zverev wins our @betmgm shot of the day!#tennisparadise pic.twitter.com/iMZMpRbvYi — Tennis Channel (@TennisChannel) March 8, 2026

В следващия кръг Зверев ще се изправи срещу по-силния измежду Франсис Тиафо и Флавио Коболи, които трябва да излязат на корта тази нощ не по-рано от 3:05 часа българско време.