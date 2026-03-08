Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски преодоля първата фаза на пресявките в Руанда

  • 8 март 2026 | 21:25
  • 337
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът победи поставения под номер 3 в схемата на пресявките Самуеле Пиери (Италия) със 7:6(3), 6:4 за час и 43 минути на корта.

Донски преодоля пасив от 1:3 в първия сет, който спечели след тайбрек. В началото на втората част двамата си размениха по един пробив, след което националът взе подаването на съперника си седмия гейм и без проблеми затвори мача.

В спор за място в основната схема утре той ще играе срещу номер 9 Николас Давид Йонел (Румъния).

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, ще защитават титлата си на двойки от миналата година. Първите им съперници ще бъдат Андрей Мартин (Словакия) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).

