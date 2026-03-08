Популярни
»
Нестеров започна с успех в квалификациите в Гърция

  • 8 март 2026 | 21:03
  • 392
  • 0
Нестеров започна с успех в квалификациите в Гърция

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Нестеров, който е номер 11 в схемата на пресявките, победи в първия си двубой Константин Битун Кузмин (Франция) с 6:4, 7:5 за часа и 51 минути на корта.

Българинът спечели първия сет след пробив в последния гейм, а във втората част взе аванс от 5:2. Той обаче допусна изравняване, като в десетия гейм пропиля и два мачбола. След това националът стигна до пробив в 12-ия гейм и затвори мача с четвъртата си възможност.

За влизане в основната схема Нестеров ще играе срещу номер 4 Луи Макстед (Великобритания).

Димитър Кузманов е поставен под номер 5 в основната схема и в първия кръг излиза срещу Максим Мрва (Чехия).

В надпреварата на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще започнат срещу първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия), които победиха на старта на друг турнир "Чалънджър" в Херсонисос през миналата седмица. След това Генов и Бас достигнаха до финала, където обаче не успяха да вземат титлата.

Джокович определи дългосрочните си цели

Джокович определи дългосрочните си цели

  • 8 март 2026 | 15:20
  • 1656
  • 0
Швьонтек и Андреева продължават по план в Индиън Уелс

Швьонтек и Андреева продължават по план в Индиън Уелс

  • 8 март 2026 | 14:07
  • 751
  • 0
Каратанчева не даде сет на французойка в Анталия

Каратанчева не даде сет на французойка в Анталия

  • 8 март 2026 | 11:58
  • 749
  • 1
Дрейпър стартира успешно защитата на Индиън Уелс, Джокович мина през труден обрат

Дрейпър стартира успешно защитата на Индиън Уелс, Джокович мина през труден обрат

  • 8 март 2026 | 05:22
  • 2321
  • 0
Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

Димитров отново игра по-добре, но не издържа срещу мощния сервис на Алкарас

  • 8 март 2026 | 03:45
  • 37321
  • 31
Лидия Енчева стана шампионка на сингъл на турнир във Франция

Лидия Енчева стана шампионка на сингъл на турнир във Франция

  • 7 март 2026 | 17:59
  • 794
  • 1
