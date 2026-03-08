Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Весела Лечева честити 8-ми март на всички жени в спорта

Весела Лечева честити 8-ми март на всички жени в спорта

  • 8 март 2026 | 09:33
  • 235
  • 0
Весела Лечева честити 8-ми март на всички жени в спорта

Председателят на БОК Весела Лечева честити 8-ми март на всички жени в спорта. “Честит празник на всички български жени, на всички състезателки, треньорки и председателки на спортни организации. (Дори пишейки това пожелание, е трудно да сложа някои думи в женски род).

В последното столетие жените изминаха достойно дълъг път. Участието на жените в Олимпийските игри еволюира от пълно изключване на първите съвременни игри през 1896 г. до постигане на пълно равенство между половете за първи път в историята на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Над 90% от националните олимпийски комитети (НОК) избраха мъж и жена, които да носят заедно знамето им по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.

Въпреки това днес статистика показва, че женският спорт често е подценяван. Нашият отговор са прекрасните ни медалистки и шампионки“, написа Весела Лечева.

Като вицепрезидент Весела Лечева отправи послание от името на Европейската конфедерация по стрелба.

„Когато започнах да се състезавам, всеки свързваше този спорт с мъжко участие. Първите ми състезания бяха в смесени дисциплини. Тогава все още нямаше отделни дисциплини за жени. Бях само на 15 години, когато в най-мъжката дисциплина - 3x40 с малокалибрено оръжие заех второ място на международния турнир в Будапеща. Нямах никакви притеснения, че редом до мен се състезаваха мъже. Най-хубавото в нашия спорт е, че резултатите се определят не от физическа сила, а от изграждане на прецизни технически умения, изключителна психическа устойчивост и характер. Желанието да се усъвършенстваш всеки ден, да се сравняваш с най-добрите, да си поставяш високи цели“, добави Лечева.

