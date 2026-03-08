Локомотив (Пд) с информация за контузените играчи

Кондиционният треньор на Локомотив (Пловдив) Николай Лесков проведе днес специални тестове с динамометър, за да провери докъде е стигнало възстановяването на всеки един от контузените.
1. Ефе Али вече е готов да поднови тренировки, като още следващата седмица той започва наравно с останалите
2. Крист Лонгвил стартира с упражненията с топка за техника и координация, все още е рано да се включва наравно с отбора
Крист Лонгвил поднови тренировки с Локомотив (Пд)
3. Калоян Костов – възстановяването му върви по план, защитникът ще провежда частично тренировки с тима
4. Димитър Илиев – очаква се съвсем скоро той да започне индивидуални занимания на терен. Към този момент той се готви само във фитнеса.
В списъка с контузените е и Енцо Еспиноса, който наскоро претърпя успешна операция. Защитникът се оперира заради скъсан менискус и частично скъсана предна кръстна връзка.