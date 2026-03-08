Популярни
Наумов: Равностоен двубой

  • 8 март 2026 | 17:22
  • 358
  • 0

Вратарят на Ботев (Пловдив) сподели мнението си след нулевото равенство с ЦСКА 1948 в Бистрица. Стражът на "канарчетата" направи няколко ключови спасявания и записа трета поредна "суха" мрежа.

"Равностоен двубой. Нашият отбор изглеждаше добре днес. Може би имаха повече ситуации от нас, но като цяло мисля, че мачът беше горе-долу равностоен. Отбелязахме гол, отменен с ВАР. Техен гол също беше отменен.

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

Съжаляваме, че не си тръгваме с трите точки. Надявам се да продължаваме в същия дух. Не е поставяна конкретна цел", заяви Наумов.

Снимки: Борислав Трошев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 22107
  • 33
ЦСКА 1:0 Локо (София)

ЦСКА 1:0 Локо (София)

  • 8 март 2026 | 17:44
  • 14472
  • 23
Дубълът на Черно море бие в Добрич

Дубълът на Черно море бие в Добрич

  • 8 март 2026 | 16:32
  • 628
  • 0
Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

  • 8 март 2026 | 15:59
  • 1159
  • 0
Фратрия честити празника на жените с тост - чай или пенливо вино

Фратрия честити празника на жените с тост - чай или пенливо вино

  • 8 март 2026 | 15:56
  • 929
  • 7
Урибе: Берое е жив, дано и на нас ни позволят да вкараме гол след фал

Урибе: Берое е жив, дано и на нас ни позволят да вкараме гол след фал

  • 8 март 2026 | 15:02
  • 1313
  • 0
