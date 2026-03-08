Наумов: Равностоен двубой

Вратарят на Ботев (Пловдив) сподели мнението си след нулевото равенство с ЦСКА 1948 в Бистрица. Стражът на "канарчетата" направи няколко ключови спасявания и записа трета поредна "суха" мрежа.

"Равностоен двубой. Нашият отбор изглеждаше добре днес. Може би имаха повече ситуации от нас, но като цяло мисля, че мачът беше горе-долу равностоен. Отбелязахме гол, отменен с ВАР. Техен гол също беше отменен.

Съжаляваме, че не си тръгваме с трите точки. Надявам се да продължаваме в същия дух. Не е поставяна конкретна цел", заяви Наумов.

Снимки: Борислав Трошев