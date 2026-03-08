42 години от едно от върховите постижения в историята на българския баскетбол

На днешния ден се навършват 42 години от историческия триумф на Левски-Спартак за Купата на европейските шампиони (КЕШ) по баскетбол за жени.

На 8 март 1984 г. в Будапеща Левски-Спартак побеждава на финала италианския Золу Виченца с 82:77 (40:32), с което печели най-престижния европейски клубен трофей.

На финала за КЕШ воденият от треньора Славчо Бояджиев тим на Левски-Спартак, начело с капитана Надка Голчева, надделяват над един от най-класните и скъпоструващи отбори по това време в лицето на италианките. Останалите баскетболистки на Левски-Спартак, триумфирали със златните медали, са: Петкана Макавеева, Силвия Германова, Мадлена Станева, Красимира Банова, Радмила Василева, Нина Тодорова-Хаджиянкова, Костадинка Радкова, Анета Микова и Ина Иванова.

Костадинка Радкова отбелязва 18 точки за българския тим, а 16 реализира Красимира Банова. Надка. Най-резултатна за Виченца е Бевърли Смит с 20 точки.

По пътя към финала и историческото постижение, баскетболистите на Левски-Спартак елиминират последователно турския Одту Анкара на 1/8-финалите, представителя на бившата ФРГ Агон 08 Дюселдорф на 1/4-финалите и чешкия Славия Прага на 1/2-финалите.