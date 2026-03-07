Галатасарай надделя над Бешикташ в истанбулска касапница

Отборът на Галатасарай спечели с 1:0 като гост в истанбулското дерби с Бешикташ от 25-ия кръг на Сюпер Лиг. Така с третата си поредна победа във всички състезания турският шампион прекъсна серията на градския си съперник от 11 срещи без загуба в различните състезания.

Показателни за големия заряд на дербито бяха грубите влизания на играчите на двата отбора още през първото полувреме на мача. Такива имаше от страна на звездите на Галатасарай Виктор Осимен и Льорой Сане, съответно срещу вратаря Ерсин Дестаноглу и Кристиян Аслани. Провиненията на Бешикташ пък бяха срещу Баръш Йълмаз от страна на Феликс Удокай и Майкъл Мурийо, като първото дори беше в наказателното поле.

Galatasaray’a yüzde yüz iki tane kırmızı verilmedi… Osimhen baldıra basıyor, Sane bileğe basıyor. Şaka gibi. pic.twitter.com/TtLYw5qFPA — Serkan Gazioğlu (@Fener_) March 7, 2026

В три от случаите бяха показани жълти картони, като само Удокай не беше санкциониран. От Галатасарай публикуваха видеоклип на ситуацията, претендирайки за дузпа, докато от Бешикташ им отговориха с видео на настъпването на Сане срещу Аслани.

Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi? pic.twitter.com/mqw4wtmN4f — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 7, 2026

Dakika 3 Barış Alper’in ayağına net basma var sarı kart yok!!



Dakika 21 yine Barış Alper’in ayağına darbeli basma var ama sarı kart + penaltı yok!!



Ve ilk ikili mücadelede Osimhen sarı kart!!



YAZIK!!



Biz rakibimizden çok TFF&MHK ile mücadele ediyoruz.. pic.twitter.com/MyQCL4kp7Q — Abidin Daver (@AbidinDaver_) March 7, 2026

На фона на всички тези сблъсъци Осимен успя да даде аванс на “Джим Бом”, след като в 39-ата минута засече с глава перфектно центриране на Сане. Останаха съмнения за попадението заради засада или нарушение в атака, но все пак то беше зачетено.

Victor osimhen with a bullet header for Galatasaray 🔥 pic.twitter.com/gwlwJumbzl — Bankole (@bankysux01) March 7, 2026

В 62-рата минута все пак се стигна до директен червен картон именно на германското крило след преглед с ВАР заради негово жестоко влизане в левия глезен на Ридван Йълмаз. Това обаче не стигна на Бешикташ, откъдето поискаха втори жълт картон на Осимен заради разкарване на топката след съдийски сигнал, но не се стигна до изгонването на нападателя. В оставащото време именно домакините владееха инициативата, но не успяха да вкарат гол, с който да избегнат поражението.

Така лидерът в класирането Галатасарай събра 61 точки и дръпна на седем пред втория Фенербахче преди неделното му домакинство на Самсунспор. Бешикташ пък остава твърдо на четвъртото място със своите 46 пункта.

