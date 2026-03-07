Популярни
Галатасарай надделя над Бешикташ в истанбулска касапница

  • 7 март 2026 | 21:10
  • 2119
  • 0
Галатасарай надделя над Бешикташ в истанбулска касапница

Отборът на Галатасарай спечели с 1:0 като гост в истанбулското дерби с Бешикташ от 25-ия кръг на Сюпер Лиг. Така с третата си поредна победа във всички състезания турският шампион прекъсна серията на градския си съперник от 11 срещи без загуба в различните състезания.

Показателни за големия заряд на дербито бяха грубите влизания на играчите на двата отбора още през първото полувреме на мача. Такива имаше от страна на звездите на Галатасарай Виктор Осимен и Льорой Сане, съответно срещу вратаря Ерсин Дестаноглу и Кристиян Аслани. Провиненията на Бешикташ пък бяха срещу Баръш Йълмаз от страна на Феликс Удокай и Майкъл Мурийо, като първото дори беше в наказателното поле.

В три от случаите бяха показани жълти картони, като само Удокай не беше санкциониран. От Галатасарай публикуваха видеоклип на ситуацията, претендирайки за дузпа, докато от Бешикташ им отговориха с видео на настъпването на Сане срещу Аслани.

На фона на всички тези сблъсъци Осимен успя да даде аванс на “Джим Бом”, след като в 39-ата минута засече с глава перфектно центриране на Сане. Останаха съмнения за попадението заради засада или нарушение в атака, но все пак то беше зачетено.

В 62-рата минута все пак се стигна до директен червен картон именно на германското крило след преглед с ВАР заради негово жестоко влизане в левия глезен на Ридван Йълмаз. Това обаче не стигна на Бешикташ, откъдето поискаха втори жълт картон на Осимен заради разкарване на топката след съдийски сигнал, но не се стигна до изгонването на нападателя. В оставащото време именно домакините владееха инициативата, но не успяха да вкарат гол, с който да избегнат поражението.

Така лидерът в класирането Галатасарай събра 61 точки и дръпна на седем пред втория Фенербахче преди неделното му домакинство на Самсунспор. Бешикташ пък остава твърдо на четвъртото място със своите 46 пункта.

Снимки: Gettyimages

