  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Тадей Погачар триумфира за трети пореден път на "Страде Бианке"

Тадей Погачар триумфира за трети пореден път на "Страде Бианке"

  • 7 март 2026 | 20:06
Тадей Погачар триумфира за трети пореден път на "Страде Бианке"

Словенецът Тадей Погачар спечели за трети пореден и рекордния общо четвърти път колоездачната надпревара "Страде Бианке".  По "белите пътища" на Тоскана световният шампион от тима на ОАЕ измина дистанцията от 201 километра за 4 часа, 45 минути и 15 секунди и бе посрещнат като герой от публиката на централния площад в Сиена. Той не остави шансове на конкурентите си и стигна до успеха с комфортна преднина.

Втори на точно минута завърши французинът Пол Сейшас. 19-годишният талант от тима на Декатлон изпревари с девет секунди мексиканеца Исаак дел Торо (ОАЕ), който се класира трети.

При жените, където състезанието бе само 133 километра, победата бе за швейцарката Елизе Шабей. Тя се възползва от грешка на един от мотористите, който караше пред групата на лидерките и ги заблуди, поемайки по грешен път на един от разклоните.

