Щафетата на България за младежи завърши на 11-о място на СП по биатлон в Германия

  • 7 март 2026 | 17:47
  • 380
  • 0
Щафетата на България завърши на 11-о място на 4 по 7.5 километра за младежи до 21 години на Световното първенство по биатлон в германския зимен център Арбер.

Георги Наумов, Веселин Белчински, Николай Николов и носителят на златен и бронзов медал в масовия старт и в индивидуалната надпревара на 12.5 километра Георги Джоргов направиха пет наказателни обиколки, използваха 17 допълнителни патрона и останаха на 7:45.5 от победителите.

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона
При последната си стрелба Джоргов стреля чисто, но Белчински на второ пост допусна три наказателни обиколки, което извади щафетата от по-предни позиции.

Световната титла завоюва Франция с шест допълнителни патрона и време 1:12.13.9 час, а на второ и трето място са съответно Норвегия и Италия.

Утре първенството приключва с щафетите за девойки до 19 и до 21 години.

