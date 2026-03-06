Нианголан: Футболът е такъв, какъвто беше преди

Популярни
  2. Рома
  • 6 март 2026 | 12:13
Бившият полузащитник на Рома за пореден път демонстрира своя прям характер в обширно интервю и не спести критики към Ювентус, системата ВАР и дори към Пол Погба. Белгиецът, който по време на кариерата си няколко пъти отхвърли възможността да се присъедини към Ювентус, обясни нежеланието си по възможно най-типичния за него начин.

„Когато играя "Футбол Мениджър", никога не избирам най-силния отбор. Когато клуб като Рома спечели титлата, това е празник за двадесет години напред. В Ювентус си длъжен да я печелиш всяка година, усещането е съвсем различно.“

Наинголан за съдийските пристрастия към Ювентус и ВАР

След това Нианголан навлезе в по-противоречиви теми, като се позова на личния си опит със съдийски пристрастия на „Алианц Стейдиъм“.

„Когато откриха стадиона на Ювентус, играх там с Каляри и завършихме 1:1 благодарение на несъществуваща дузпа, отсъдена в полза на Ювентус. След това отидох в Рома, първи мач на същия стадион, загубихме с 3:2 с две дузпи, които бяха отсъдени извън наказателното поле. Всички го видяха. Това е истината, просто не всеки може да се осмели да я каже.“

Интер и Ювентус се надпреварват за вратаря на Тотнъм
Интер и Ювентус се надпреварват за вратаря на Тотнъм

Относно ВАР присъдата на Наинголан беше също толкова категорична.

„Футболът трябва да бъде такъв, какъвто беше преди“, заяви той. „Ако с ВАР продължават да се правят грешки, тогава е редно да го премахнат и просто да оставят съдиите да грешат естествено. Истинският футбол е нещо друго.“

Може би най-изненадваща беше оценката му за неговите съвременници в халфовата линия. „В моята ера в Серия А само Видал и Де Роси бяха толкова силни, колкото мен“, твърди той. „Погба? Бях по-добър от него, той имаше само три добри години в цялата си кариера.“

Сега, обмисляйки следващия си ход, Наинголан разкри, че обмисля да изкара треньорски лиценз. „Като гледам какви кадри има“, каза той с типичната си скромност, „мисля, че бих могъл да се справя.“

Снимки: Gettyimages

