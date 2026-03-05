Николай Елерс отбеляза хеттрик при победа на Каролина срещу Ванкувър

Николай Елерс отбеляза хеттрик и Каролина Хърикейнс спечели с 6:4 срещу Ванкувър Канъкс, за да увеличи преднината си в Източната конференция Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Кейнс са с 84 точки и водят с по девет срещу преследвачите в Столичната дивизия Питсбърг Пенгуинс и Ню Йорк Айлъднърс.

Хърикейнс, за които се разписаха още Шон Уокър, Андрей Свечников и Себастиан Ахо, също така са с четири точки пред водача в Атлантическата дивизия Тампа Бей Лайтнинг. Вратарят на Кейнс Брендън Бъси направи 18 спасявания и записа 25-а победа от 29 мача в НХЛ. Той достигна най-бързо в историята тази граница.

Nikolaj Ehlers picks up his seventh career hat trick! 🧢 pic.twitter.com/ervnevsqTT — NHL (@NHL) March 5, 2026

Филип Хронек завърши с гол и три точки за Канъкс, а Марко Роси, Борк Баузър и Нилс Хогландер добавиха по едно попадение за Канъкс, които нямат победа в седем мача. Те заемат последното място в сборното класиране на НХЛ с цели 11 точки зад следващия отбор - Ню Йорк Рейнджърс.

Томаш Хертл вкара от пауърплей след 2:11 минути игра в продължението и гостуващият Вегас Голдън Найтс надви Детройт Ред Уингс с 4:3. Чехът получи асистенцията от Мич Марнър само 19 секунди след началото на наказанието на защитника Симон Едвинсон, който нанесе нелегален удар срещу Ноа Ханифин.

THAT'S A COMEBACK ✅



The @GoldenKnights erase a 3-1 deficit in the third and win it in @Energizer OT thanks to Tomas Hertl! pic.twitter.com/CWoZ1Y5z6f — NHL (@NHL) March 5, 2026

Марнър също се разписа за Вегас, а останалите попадения бяха дело на Райли Смит и Иван Барбашев. Голдън Найтс са лидери в Тихоокеанската дивизия с точка пред Анайахм Дъкс, който отбеляза пет безответни гола за победа с 5:1 срещу Айлъндърс. Ред Уингс пък са трети в Атлантическата дивизия с три точки зад лидера Тампа Бей.

Национална хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Детройт - Вегас - 3:4 след продължение

Ню Джърси - Торонто - 4:3 след дузпи

Анахайм - НЙ Айлъндърс - 5:1

Сиатъл - Сейнт Луис - 2:3 Ванкувър - Каролина - 4:6