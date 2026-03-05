"Научи се да караш ски" стартира и в Банско

Ски учителите на „Юлен“ започнаха в ски зона Банско обучението на децата от региона, включени в 17-то издание на проекта „Научи се да караш ски“. През 2026 г. най-социално насоченият проект на Българската федерация по ски, министерството на младежта и спорта и регионалните управления по образование, с подкрепата на телекомуникационната компания А1 обхваща 2028 деца от първи до четвърти клас от София, Троян, Банско, Самоков и Смолян. Всички те се обучават безплатно.

Центрове за обучение през тази година са: Ски зона Витоша, Ски зона Беклемето, Ски зона Банско, Ски зона Пампорово и Ски зона Боровец. „Научи се да караш ски“ стартира през 2008 година, като проект на БФСки за ученици от София, Банско, Самоков и Смолян, и бе подкрепена от тогавашния председател на ДАМС Весела Лечева. Развитието й през годините спомогна да бъдат обучени да карат ски повече от 45 000 деца.