  Косич след 0:5: Не можем да победим този съперник, имат трима страхотни полузащитници

Косич след 0:5: Не можем да победим този съперник, имат трима страхотни полузащитници

  • 5 март 2026 | 17:53
  • 2622
  • 1

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич обяви, че няма обяснение защо "смърфовете" загубиха с 0:5 домакинството си на ЦСКА 1948.

“Нямам много голямо обяснение. Това са традиции във футбола, които не могат да се обяснят. Играха много силно. Не можем да победим този съперник. Имат трима страхотни полузащитници. Направиха всичко перфектно. Ние опитахме, но закъснявахме за топката.

Срещу Лудогорец бяхме много мотивирани, но това не означава, че днес не трябваше да е същото. Днес нещата не сработиха. Загубихме срещата много рано. Не съм доволен от някои решения, които взехме, но това са си наши проблеми. Имаше някои решения на съдиите, но ЦСКА бе по-силен от нас.

И в първия мач с тях допуснахме четири гола. Те бяха по-ефективни. Трябва да видим какво не ни се получи и да се готвим за Левски. Играем срещу друг труден съперник след няколко дни. Играем за нашата чест и клуб", каза Косич.

