Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Апелативната комисия намали наказанието на Живко Миланов

Апелативната комисия намали наказанието на Живко Миланов

  • 4 март 2026 | 15:57
  • 462
  • 1
Апелативната комисия намали наказанието на Живко Миланов

Апелативната комисия към БФС намали наказанието на помощник-треньора на Локомотив (София) Живко Миланов, наложено от Дисциплинарната комисия след срещата със Спартак (Варна) от 21-вия кръг на efbet Лига. Първоначално асистентът на Станислав Генчев получи забрана за изпълняване на функциите си за три мача, както и глоба в размер на 1533.88 евро.

Миланов е входирал жалба срещу това решение, а Апелативната комисия измени наказанието от три двубоя на един. Финансовата санкция пък е намалена с малко повече от 500 евро.

Това означава, че той вече е изтърпял своето наказание в сблъсъка с Левски, който беше спечелен от "сините" по драматичен начин с 4:3.

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 19/04.03.2025 г.

По жалба на Живко Кирилов Миланов - помощник треньор на ФК „Локомотив“ гр. София срещу решение на ДК при БФС от 18.02.2026 г.

Апелативната комисия /АпК/ след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Жалбата на Живко Кирилов Миланов - помощник треньор на ФК „Локомотив“ е допустима и основателна.

АпК на основание чл. 62 ал.3 от ДП 2025/2026 изменя наложеното на Живко Кирилов Миланов от ДК наказание и налага по чл.34, ал.1, т. 5, т. 6, предложение 4 – забрана за изпълняване на функции за 1 среща и глоба в размер на 1022.58 евро.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Драган Джаич: Ако не беше войната, Звезда щеше да спечели отново КЕШ

Драган Джаич: Ако не беше войната, Звезда щеше да спечели отново КЕШ

  • 4 март 2026 | 15:46
  • 1063
  • 0
Нападател на Лудогорец се завърна в Аржентина

Нападател на Лудогорец се завърна в Аржентина

  • 4 март 2026 | 15:45
  • 607
  • 0
Локо (Пд) пусна билетите за ЦСКА 1948

Локо (Пд) пусна билетите за ЦСКА 1948

  • 4 март 2026 | 15:08
  • 279
  • 0
Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

  • 4 март 2026 | 16:45
  • 3057
  • 22
С концерт на Античния театър Локомотив (Пловдив) отбелязва вековния си юбилей

С концерт на Античния театър Локомотив (Пловдив) отбелязва вековния си юбилей

  • 4 март 2026 | 14:56
  • 417
  • 1
Ботев (Пловдив): Когато трибуните горят - отборът гори на терена!

Ботев (Пловдив): Когато трибуните горят - отборът гори на терена!

  • 4 март 2026 | 14:52
  • 425
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

  • 4 март 2026 | 16:45
  • 3057
  • 22
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 11486
  • 121
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 13530
  • 32
Лудогорец подготвя 3 млн. евро за капитана на Войводина

Лудогорец подготвя 3 млн. евро за капитана на Войводина

  • 4 март 2026 | 16:51
  • 23
  • 0
Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

Реал Мадрид отново насочи поглед към своя стара цел

  • 4 март 2026 | 14:27
  • 8786
  • 9
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 18923
  • 19