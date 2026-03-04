Апелативната комисия намали наказанието на Живко Миланов

Апелативната комисия към БФС намали наказанието на помощник-треньора на Локомотив (София) Живко Миланов, наложено от Дисциплинарната комисия след срещата със Спартак (Варна) от 21-вия кръг на efbet Лига. Първоначално асистентът на Станислав Генчев получи забрана за изпълняване на функциите си за три мача, както и глоба в размер на 1533.88 евро.

Миланов е входирал жалба срещу това решение, а Апелативната комисия измени наказанието от три двубоя на един. Финансовата санкция пък е намалена с малко повече от 500 евро.

Това означава, че той вече е изтърпял своето наказание в сблъсъка с Левски, който беше спечелен от "сините" по драматичен начин с 4:3.

АПЕЛАТИВНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 19/04.03.2025 г.

По жалба на Живко Кирилов Миланов - помощник треньор на ФК „Локомотив“ гр. София срещу решение на ДК при БФС от 18.02.2026 г.

Апелативната комисия /АпК/ след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Жалбата на Живко Кирилов Миланов - помощник треньор на ФК „Локомотив“ е допустима и основателна.

АпК на основание чл. 62 ал.3 от ДП 2025/2026 изменя наложеното на Живко Кирилов Миланов от ДК наказание и налага по чл.34, ал.1, т. 5, т. 6, предложение 4 – забрана за изпълняване на функции за 1 среща и глоба в размер на 1022.58 евро.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.