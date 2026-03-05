Асен Златев на протеста: Няма опасност за Европейското, дълговете са към 1 млн. лева

Новоизбраният председател на Българска федерация по вдигане на тежести говори дълго пред медиите по време на общия протест пред ММС срещу сегашния ръководител Стефан Ботев.

Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев

Както е известно, протестът на клубовете е мащабен и е насочен именно срещу Ботев, който отказва да "предаде властта в щангите", въпреки че Златев е избран за председател на Общо събрание още на 15 декември.

"Днешният протест е за нормализиране дейността на федерацията и за това тя да не фалира и да не изпадне в несъстоятелност", започна Златев. "Искаме да започне нормална работа, тъй като докато има жалба и докато имаме такава безтегловност във властта, няма възможност за нормално функциониране.

Апелът ни към Стефан Ботев е да прояви разбиране към нашия спорт, да не ни пречи и да изтегли жалбата, за да могат решенията на Общото събрание от 15 декември да бъдат вписани. Ние много се надяваме това да се случи. Така ни се иска. Мислим, че това трябва да се случи в близко бъдеще, тъй като федерацията ни е в много трудно положение и може да изпадне в още по-тежка ситуация.

Веднага започваме действия, ако бъде отхвърлена жалбата. Ще започнем нов ред и нов начин на работа и до 2-3 месеца би трябвало всичко да се установи и да започне да върви нормално. Веднага след като бъде вписано решението, ще впишем всички решения, които са взети на Общото събрание на 16 май миналата година, а те все още не са вписани, въпреки че са много важни.

Те засягат най-вече финансовото структуриране на федерацията, което всъщност е сред най-големите проблеми през последните 5–10 години. Оттам нататък ще започнем с методиката, с възстановяването на състезателите, с лагерите и в скоро време се надяваме да възвърнем доверието на спонсорите. Те имаха желание да помагат финансово, но напоследък се отдръпнаха и чакат федерацията да се нормализира и да им докажем, че помощта им ще бъде полезна и ще върне федерацията в правилната изходна позиция.

Имаше опасност българските щангисти да не участват на Европейското първенство, но мисля, че след намесата на Министерството, за което благодарим, този въпрос вече е решен. Намесата беше много сериозна. Надяваме се да няма други проблеми, тъй като има много въпроси около евентуалната несъстоятелност на федерацията, което може да се превърне в допълнителен проблем.

Но мисля, че това също трябва да бъде регулирано, поне до Европейското първенство да можем да се справим. След това обаче ще става все по-трудно, ако ситуацията продължи по този начин и жалбата не бъде оттеглена.

Нямам точна яснота колко са дълговете на федерацията. Някъде около милион лева, може би малко под тази сума с новите разходи. Имаме план за погасяването на задълженията. Това трябва да стане поетапно, но и сравнително бързо. Възможно е.

По-лесно ще изброя от кои клубове нямаме подкрепа. Не мога да ви кажа точни имена, но виждам, че много представители са тук. По мои наблюдения около 80–90% от клубовете са тук и подкрепят новия начин на работа.

От няколко месеца националите по щанги не са получавали заплати. Те са тук на протеста. Надявам се да не се стига до ефективен протест. Надявам се да изчакат развитието на ситуацията. Надявам се скоро проблемът да бъде решен и заплатите им да бъдат изплатени и със задна дата", обобщи Златев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto