Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Христо Христов: Тези двамата трябва да се махнат от българските щанги!

Христо Христов: Тези двамата трябва да се махнат от българските щанги!

  • 5 март 2026 | 13:43
  • 602
  • 1

Клубовете по вдигане на тежести излязоха на протест срещу сменения, но все още вписан като президент на федерацията Стефан Ботев, както и срещу Пламен Братойчев, който обжалва вписването на новото ръководство.

Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев
Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев

Те недоволстват от ситуацията, при която новоизбраният миналия декември президент Асен Златев все още не може да встъпи в длъжност.

Карлос Насар: Всички щангисти заслужават условия и уважение
Карлос Насар: Всички щангисти заслужават условия и уважение

В същото време федерацията по вдигане на тежести е на път да изгуби и лиценза си и да не може да участва в европейското първенство, като Стефан Ботев все още не е предоставил финансов отчет за миналата година пред Министерство на младежта и спорта.

“Мен ме подтикна да дойда тук на протеста, че с тяхното присъствие във федерацията на Стефан Ботев и Пламен Братойчев, аз не виждам бъдеще! Не виждам бъдеще на българските щанги! Не виждам бъдеще на нито един от тези състезатели, които скандират тук. Защота ако тези двамата останат, това означава, че федерацията, много скоро, ще изпадне във фалит. ще ни се отнеме лиценз, което наш ни лишава от състезания. За какво да тренираме, след като няма да ходим на състезания. Почти всички сме семейни, много от хората се грижат за възрастни родители”, заяви четвъртият от Олимпийските игри в Токио 2020 Христо Христов.

“Ако те (б.р. Стефан Ботев и Пламен Братойчев) са навън, това означава, че ще ни се изчисти спорта ни от корупцията и всичките им измамни схеми и политики, които водят. Тогава ние ще тренираме с желание, както бяхме преди, с огън, който гореше в очите ни”, добави Христов.

“Надявам се на никой от нас да не му се наложи да вдига за друга държава, но ако нямаш шанс за изява, какво друго ни остава? Аз лично не искам! Обичам си страната! Искам да вдигам тук до последно, но има едно: Но! Тези двамата пречат! Пречат и то много. Ако има нещо мъжка в тях останало да вземат нужното решение и никой няма да им се сърди. Ние днес трябваше да тренираме в залата, а не тук да протестираме, но дойдохме тук, за да си оправим положението. Тези двамата трябва да се махнат, не са за тези позиции”, категоричен бе Христо Христов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Други спортове

Сребро за българските състезатели на пистолет трио от Европейското в Армения

Сребро за българските състезатели на пистолет трио от Европейското в Армения

  • 4 март 2026 | 17:37
  • 1143
  • 0
Сестри Стоеви елиминираха седмите в света на един от най-престижните турнири в бадминтона

Сестри Стоеви елиминираха седмите в света на един от най-престижните турнири в бадминтона

  • 4 март 2026 | 16:35
  • 526
  • 1
Българите не успяха да преминат квалификациите на пушка соло на Европейското

Българите не успяха да преминат квалификациите на пушка соло на Европейското

  • 4 март 2026 | 14:28
  • 522
  • 0
Галин Димов: Съобразихме с молба на г-жа Костадинова, да подадем жалба относно свикване на събранието и относно избора на г-жа Лечева

Галин Димов: Съобразихме с молба на г-жа Костадинова, да подадем жалба относно свикване на събранието и относно избора на г-жа Лечева

  • 4 март 2026 | 13:15
  • 1650
  • 2
По-достъпен спорт за децата: Бербатов предлага физкултурните салони да останат отворени след часовете

По-достъпен спорт за децата: Бербатов предлага физкултурните салони да останат отворени след часовете

  • 4 март 2026 | 10:01
  • 1370
  • 3
Спортът трябва да обединява един свят, разтърсван от конфликти

Спортът трябва да обединява един свят, разтърсван от конфликти

  • 3 март 2026 | 17:48
  • 891
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

Комичен автогол не развали настроението на Локо (Сф), 10 от Добруджа с първо пролетно поражение

  • 5 март 2026 | 15:12
  • 10365
  • 40
11-те на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948

11-те на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА 1948

  • 5 март 2026 | 14:36
  • 2379
  • 0
Сбогувахме се с големия Георги Велинов

Сбогувахме се с големия Георги Велинов

  • 5 март 2026 | 10:37
  • 12311
  • 19
ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

ФК Ловеч приключи! Тимът напусна първенството

  • 5 март 2026 | 13:31
  • 12136
  • 31
Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

Лудогорец срещу Левски - третият сблъсък за месец, който може да реши титлата

  • 5 март 2026 | 07:10
  • 19364
  • 125
В петък на Малена й предстои сложна операция

В петък на Малена й предстои сложна операция

  • 5 март 2026 | 09:20
  • 19028
  • 31