Христо Христов: Тези двамата трябва да се махнат от българските щанги!

Клубовете по вдигане на тежести излязоха на протест срещу сменения, но все още вписан като президент на федерацията Стефан Ботев, както и срещу Пламен Братойчев, който обжалва вписването на новото ръководство.

Щангите на протест срещу Стефан Ботев и Пламен Братойчев

Те недоволстват от ситуацията, при която новоизбраният миналия декември президент Асен Златев все още не може да встъпи в длъжност.

Карлос Насар: Всички щангисти заслужават условия и уважение

В същото време федерацията по вдигане на тежести е на път да изгуби и лиценза си и да не може да участва в европейското първенство, като Стефан Ботев все още не е предоставил финансов отчет за миналата година пред Министерство на младежта и спорта.

“Мен ме подтикна да дойда тук на протеста, че с тяхното присъствие във федерацията на Стефан Ботев и Пламен Братойчев, аз не виждам бъдеще! Не виждам бъдеще на българските щанги! Не виждам бъдеще на нито един от тези състезатели, които скандират тук. Защота ако тези двамата останат, това означава, че федерацията, много скоро, ще изпадне във фалит. ще ни се отнеме лиценз, което наш ни лишава от състезания. За какво да тренираме, след като няма да ходим на състезания. Почти всички сме семейни, много от хората се грижат за възрастни родители”, заяви четвъртият от Олимпийските игри в Токио 2020 Христо Христов.

“Ако те (б.р. Стефан Ботев и Пламен Братойчев) са навън, това означава, че ще ни се изчисти спорта ни от корупцията и всичките им измамни схеми и политики, които водят. Тогава ние ще тренираме с желание, както бяхме преди, с огън, който гореше в очите ни”, добави Христов.

“Надявам се на никой от нас да не му се наложи да вдига за друга държава, но ако нямаш шанс за изява, какво друго ни остава? Аз лично не искам! Обичам си страната! Искам да вдигам тук до последно, но има едно: Но! Тези двамата пречат! Пречат и то много. Ако има нещо мъжка в тях останало да вземат нужното решение и никой няма да им се сърди. Ние днес трябваше да тренираме в залата, а не тук да протестираме, но дойдохме тук, за да си оправим положението. Тези двамата трябва да се махнат, не са за тези позиции”, категоричен бе Христо Христов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto