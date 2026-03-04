Ливърпул ще има предсезонно турне в САЩ

Все още действащият шампион на Англия Ливърпул ще играе срещу "холивудския" Рексъм на 29 юли на стадион „Янки“ като част от предсезонното си турне в САЩ през лятото, съобщиха от клуба.

Ливърпул ще изиграе три контроли, като първата е срещу Съндърланд в Нешвил на 25 юли, втората срещу Рексъм и третата срещу Лийдс Юнайтед на „Солджър Фийлд“ в Чикаго на 2 август.

„Повече от 26 милиона фенове на Ливърпул живеят в САЩ, най-бързо нарастващата фенска база от всеки клуб от Висшата лига в страната, а „червените“ бяха най-гледаният отбор в дивизията там миналия сезон“, заявиха от Ливърпул.

„Това е и международен пазар №1 на клуба за търговия на дребно и е домакин на 62 официални фенклуба на Ливърпул в 32 щата.“

Рексъм, който е собственост на актьорите Райън Рейнолдс и Роб Макелхъни от 2021 г. и привлече световно внимание чрез документалния филм „Добре дошли в Рексъм“, носител на награда „Еми“, ще се изправи първо срещу Лийдс на стадион „Реймънд Джеймс“ в Тампа на 25 юли.

След сблъсъка с Ливърпул, Рексъм ще срещне Съндърланд на „Субару Парк“ във Филаделфия на 2 август.