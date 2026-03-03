Стилиян: Корупцията и личният интерес все още разяждат душата на нашата нация

Рекордьорът по мачове за българския национален отбор Стилиян Петров излезе с публикация по повод Деня на свободата. Бившият полузащитник на ЦСКА, Селтик и Астън Вила призова за градеж на по-добра България.

"Честит 3-ти Март. Ден на Освобождението на България! Днес е ден за почит към нашите предци, които се бориха с кръв и пот за свободата и независимостта на България. Тяхната храброст и жертви са вдъхновение за нас, но също и напомняне за отговорността, която носим да продължим тяхната борба.



Защото, въпреки че сме свободни, все още има много работа, за да изградим общество, в което справедливостта, почтеността и моралите са на първо място. Корупцията и личният интерес все още са ракови метастази, които разяждат душата на нашата нация. Не можем да си позволим да бъдем безразлични, не можем да си позволим да затворим очи пред неправдата.Днес е ден за размисъл, за себепознание и за ангажимент.



Ангажимент да бъдем по-добри, да бъдем по-силни, да бъдем по-свободни. Нека подкрепим тези, които се борят за справедливост и почтеност, и нека бъдем пример за свободно мислене и независимост. На всички българи, честит празник! Нека свободата и независимостта ни вдъхновяват да бъдем по-добри и да градим по-добра България!", написа Стенли във "Фейсбук".