ПФК Ботев: Да играеш на най-красивия стадион е привилегия

Ръководството на ПФК Ботев използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да покани привържениците да дойдат на стадиона.

Конкретният повод на днешния национален празник е предстоящият шампионатен двубой срещу Септември.



Мачът срещу столичния тим започва в 18,30 часа на стадион "Христо Ботев".



От "жълто-черния" клуб публикуваха няколко снимки от стадиона и написаха към тях следното:



Да си българин е чест!



Да си ботевист е гордост!



Да играеш на най-красивия стадион е привилегия!



Очакваме ви у дома!