ПФК Ботев: Да играеш на най-красивия стадион е привилегия

Ръководството на ПФК Ботев използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да покани привържениците да дойдат на стадиона.
Конкретният повод на днешния национален празник е предстоящият шампионатен двубой срещу Септември.
Мачът срещу столичния тим започва в 18,30 часа на стадион "Христо Ботев".
От "жълто-черния" клуб публикуваха няколко снимки от стадиона и написаха към тях следното:
Да си българин е чест!
Да си ботевист е гордост!
Да играеш на най-красивия стадион е привилегия!
Очакваме ви у дома!