Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Макълсфийлд
  3. Подпали се стадиона на клуб в Англия

Подпали се стадиона на клуб в Англия

  • 3 март 2026 | 12:18
  • 713
  • 0
Подпали се стадиона на клуб в Англия

Английският клуб Макълсфийлд призова местните жители да стоят далеч от стадиона на отбора, след като на съоръжението е избухнал пожар. От клуба, който се състезава в National League North, потвърдиха, че има съмнения за умишлен палеж на домашния им стадион. Смята се, че инцидентът е станал в ранните часове на деня, като в социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи пламъците. Клубът потвърди, че няма пострадали или ранени в резултат на пожара, а ситуацията вече е овладяна след намесата на спешните служби.

Към момента не е ясно какви са мащабите на щетите, причинени от огъня. От клуба настояват, че спешните служби провеждат разследване на инцидента, което ще оцени и размера на нанесените поражения.

В официално изявление от клуба се казва: „Макълсфийлд е информиран за предполагаем опит за умишлен палеж на стадион „Leasing.com“ в късните часове на снощи/ранните часове на тази сутрин.“

„Спешните служби реагираха незабавно и са на място, борейки се с пламъците в засегнатите зони. Въпреки разбираемото безпокойство, призоваваме всички да избягват района. Всеки, който е наблизо, трябва да държи прозорците си затворени и да не се доближава до стадиона, за да не пречи на работата на спешните служби. Бихме искали да уверим всички, че ситуацията е под контрол. Няма пострадали, а разследването на причините за пожара вече е в ход. Благодарим на всички за загрижеността и на тези, които своевременно са подали сигнал към спешните служби. На този етап Макълсфийлд няма да прави повече коментари, докато разследването напредва.“

Не са изминали и две седмици, откакто клуба за последно игра на своя стадион. На 24 февруари тимът беше победен с 1:4 у дома от Фийлд в мач, привлякъл 2790 зрители. На 16 февруари отборът беше домакин на тима от Висшата лига Брентфорд в четвъртия кръг на ФА Къп в един вълнуващ двубой. Те се противопоставиха сериозно на отбора на Кийт Андрюс, преди да загубят с 0:1 след автогол.

Преди загубата от „пчеличките“, те предизвикаха най-голямата изненада в тазгодишното издание на ФА Къп, побеждавайки носителя на трофея Crystal Palace с 2:1 през януари. Героичното им представяне в историческия турнир им донесе около 1 милион паунда допълнителни приходи от наградни фондове и бонуси за телевизионно излъчване. Макълсфийлд се изкачва бързо във футболната пирамида, откакто клубът е създаден през 2020 г. като наследник на закрития Макълсфийлд Таун. Отборът вече има три промоции от основаването си и през този сезон се цели в място в плейофите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона вярва в чудото

Барселона вярва в чудото

  • 3 март 2026 | 07:15
  • 6194
  • 9
Ливърпул с шанс да се върне в топ 4

Ливърпул с шанс да се върне в топ 4

  • 3 март 2026 | 07:00
  • 3701
  • 2
Ще продължи ли победната серия на Интер срещу Комо?

Ще продължи ли победната серия на Интер срещу Комо?

  • 3 март 2026 | 06:45
  • 1284
  • 1
Спортинг срещу Порто в пореден сблъсък с голям залог

Спортинг срещу Порто в пореден сблъсък с голям залог

  • 3 март 2026 | 06:30
  • 1168
  • 2
Астън Вила подготвя оферта за Нико Джаксън

Астън Вила подготвя оферта за Нико Джаксън

  • 3 март 2026 | 05:31
  • 3692
  • 4
Заплатите в Тотнъм ще бъдат намалени наполовина при изпадане

Заплатите в Тотнъм ще бъдат намалени наполовина при изпадане

  • 3 март 2026 | 04:47
  • 2963
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 0:0 Монтана, вратарят лиши "соколите" от гол-шедьовър

Спартак (Варна) 0:0 Монтана, вратарят лиши "соколите" от гол-шедьовър

  • 3 март 2026 | 13:29
  • 3669
  • 6
Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 28644
  • 96
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 8148
  • 78
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 8444
  • 21
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 4666
  • 12
Ботев и Септември са в добро настроение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро настроение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 5224
  • 8