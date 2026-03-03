Подпали се стадиона на клуб в Англия

Английският клуб Макълсфийлд призова местните жители да стоят далеч от стадиона на отбора, след като на съоръжението е избухнал пожар. От клуба, който се състезава в National League North, потвърдиха, че има съмнения за умишлен палеж на домашния им стадион. Смята се, че инцидентът е станал в ранните часове на деня, като в социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи пламъците. Клубът потвърди, че няма пострадали или ранени в резултат на пожара, а ситуацията вече е овладяна след намесата на спешните служби.

Към момента не е ясно какви са мащабите на щетите, причинени от огъня. От клуба настояват, че спешните служби провеждат разследване на инцидента, което ще оцени и размера на нанесените поражения.

В официално изявление от клуба се казва: „Макълсфийлд е информиран за предполагаем опит за умишлен палеж на стадион „Leasing.com“ в късните часове на снощи/ранните часове на тази сутрин.“

„Спешните служби реагираха незабавно и са на място, борейки се с пламъците в засегнатите зони. Въпреки разбираемото безпокойство, призоваваме всички да избягват района. Всеки, който е наблизо, трябва да държи прозорците си затворени и да не се доближава до стадиона, за да не пречи на работата на спешните служби. Бихме искали да уверим всички, че ситуацията е под контрол. Няма пострадали, а разследването на причините за пожара вече е в ход. Благодарим на всички за загрижеността и на тези, които своевременно са подали сигнал към спешните служби. На този етап Макълсфийлд няма да прави повече коментари, докато разследването напредва.“

Не са изминали и две седмици, откакто клуба за последно игра на своя стадион. На 24 февруари тимът беше победен с 1:4 у дома от Фийлд в мач, привлякъл 2790 зрители. На 16 февруари отборът беше домакин на тима от Висшата лига Брентфорд в четвъртия кръг на ФА Къп в един вълнуващ двубой. Те се противопоставиха сериозно на отбора на Кийт Андрюс, преди да загубят с 0:1 след автогол.

Преди загубата от „пчеличките“, те предизвикаха най-голямата изненада в тазгодишното издание на ФА Къп, побеждавайки носителя на трофея Crystal Palace с 2:1 през януари. Героичното им представяне в историческия турнир им донесе около 1 милион паунда допълнителни приходи от наградни фондове и бонуси за телевизионно излъчване. Макълсфийлд се изкачва бързо във футболната пирамида, откакто клубът е създаден през 2020 г. като наследник на закрития Макълсфийлд Таун. Отборът вече има три промоции от основаването си и през този сезон се цели в място в плейофите.