Испанка грабна два трофея в Мерида

Испанката Кристина Букса заслужи трофея на турнира на твърда настилка WТА 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд 1.2 милиона долара.

Във финала Букса надигра полякинята Магдалена Фрех с 6:1, 4:6, 6:4. Срещата продължи два часа и 17 минути.

Испанската тенисистка спечели първа титла на сингъл на подобно ниво в кариерата си, а освен това ликува и на двойки в Мерида.

Срещу Фрех Кристина Букса взе убедително първия сет след общо четири пробива на сметката си, но във втория изостана с 0:3 и отстъпи с 4:6.

В решителната трета част Букса взе аванс от 4:1 и приключи двубоя при 6:4.

Снимки: Imago