  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Бивш шампион от НБА ще играе в Румъния

Бивш шампион от НБА ще играе в Румъния

  • 2 март 2026 | 18:57
Бивш шампион от НБА ще играе в Румъния

Вълча 1924, бронзов медалист от сезон 2024/25 в румънското първенство, осъществи сензационен трансфер. Клубът привлече Брин Форбс, шампион в НБА със Сан Антонио Спърс и баскетболист с над 450 мача в Лигата на извънземните.

Вълча търси стабилност в представянето си и в момента, след много промени както в състава, така и в щаба, тимът заема 11-то място в класирането с баланс от 10 победи и 8 загуби.

В резултат на това ръководството на Вълча 1924 излезе на пазара и привлече играч с впечатляваща визитка. Става въпрос за Брин Форбс, който прекара първата част от сезона в Арис Солун.

Роден в Лансинг, Мичиган, Брин игра на университетско ниво за Кливланд Стейт и Мичиган Стейт, след което през 2016 г. беше избран в НБА от Сан Антонио Спърс. Американският гард работи с легендарния треньор Грег Попович и през 2020 г. премина в Милуоки Бъкс, като беше част от отбора, който спечели титлата през 2021 г.

До 2023 г. Форбс игра още за Денвър Нъгетс и Минесота Тимбъруулвс, но след това не успя да си намери ангажимент в НБА. Играчът с над 450 мача в северноамериканската лига беше замесен в скандали, като беше арестуван два пъти за нападение.

На 19 юли 2023 г. приятелката на Форбс оттегли обвиненията си, но през 2024 г. баскетболистът беше обвинен, че е влязъл в апартамента на партньорката си и я е удушил.

През 2025 г. 188-сантиметровият спортист игра в Пуерто Рико за Метс де Гуайнабо и Сантерос де Агуада, след което през лятото подписа с Арис Солун. В Гърция Форбс имаше средно по 7,8 точки и 1,4 борби.

През настоящия сезон Вълча 1924 се раздели с Корнелиус Хъдсън, Тайрел Джоунс, Джан Клавел и Джон Дженкинс, както и с треньора Артуро Алварес. Освен това, Роберто Бланко, помощник-треньорът на Чиприан Еначе, ще напусне Румъния и ще тренира Картахена във втора испанска лига.

