Дардери покори Сантяго и задмина постижение на Алкарас

Италианският тенисист Лучано Дардери е шампионът в тазгодишното издание на турнира на клей от сериите ATP-250 в Сантяго, Чили.

Състезателят от Ботуша победи рано тази сутрин във финала 81-вия в света Яник Ханфман от Германия със 7:6(6) 7:5 за 107 минути игра. По време на двубоя Дардери направи шест аса, допусна три двойни грешки и реализира три от шестте си опита за за пробив. Ханфман от своя страна въпреки поражението стигна до впечатляващите 10 аса, допусна две двойни грешки и реализира две от четирите си точки за пробив. Двамата се срещат на корта вече за трети път, като при всичките им срещи италианецът е излизал победител без да загуби сет.

Two days - two Italian champions 🏆🏆



This is how @Lucianodarderi_ became Santiago champion!#ChileOpen pic.twitter.com/dN61Hpzxzw — Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2026

Това бе пета титла в кариерата на 24-годишния Дардери, който заема 21-во място в световната ранглиста при мъжете, като всичките му трофеи са от от ATP-250. Интересното е, че италианецът има повече титли на клей от 2024 г. насам спрямо Карлос Алкарас, който на тази настилка за това време триумфира четири път.

Clay Title Leaders since start of 2024:



Luciano Darderi — 5 ⬆️

Carlos Alcaraz — 4

Sebastian Baez — 3@Lucianodarderi_ dominating the red dirt! pic.twitter.com/rC3KFrIXQc — Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2026