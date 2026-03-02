Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Дардери покори Сантяго и задмина постижение на Алкарас

Дардери покори Сантяго и задмина постижение на Алкарас

  • 2 март 2026 | 07:24
  • 475
  • 0
Дардери покори Сантяго и задмина постижение на Алкарас

Италианският тенисист Лучано Дардери е шампионът в тазгодишното издание на турнира на клей от сериите ATP-250 в Сантяго, Чили.

Състезателят от Ботуша победи рано тази сутрин във финала 81-вия в света Яник Ханфман от Германия със 7:6(6) 7:5 за 107 минути игра. По време на двубоя Дардери направи шест аса, допусна три двойни грешки и реализира три от шестте си опита за за пробив. Ханфман от своя страна въпреки поражението стигна до впечатляващите 10 аса, допусна две двойни грешки и реализира две от четирите си точки за пробив. Двамата се срещат на корта вече за трети път, като при всичките им срещи италианецът е излизал победител без да загуби сет.

Това бе пета титла в кариерата на 24-годишния Дардери, който заема 21-во място в световната ранглиста при мъжете, като всичките му трофеи са от от ATP-250. Интересното е, че италианецът има повече титли на клей от 2024 г. насам спрямо Карлос Алкарас, който на тази настилка за това време триумфира четири път.

