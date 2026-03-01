Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски с нова благородна инициатива

Левски с нова благородна инициатива

  • 1 март 2026 | 17:54
  • 170
  • 0

Левски се включи в кампанията за подкрепа на малката Бела. Преди началото на двубоя с Локомотив (София) футболистите на “сините” разпънаха специален транспарант с надпис “Заедно за Бела!”. Акцията имаше за цел да популяризира кампанията за набиране на средства за лечението на детето и да вдъхне кураж на нейното семейство в този труден момент.

Левски - Локо (София) е най-посетения мач през пролетта до момента
Левски - Локо (София) е най-посетения мач през пролетта до момента

Малката Белослава има нужда от помощ заради тежки здравословни проблеми. На две години и половина сърцето ѝ внезапно спира, докато играе на детска площадка в Русе, и тя изпада в клинична смърт за 10 минути. След сърдечния арест Бела страда от мозъчни увреждания и тежки белодробни проблеми вследствие на COVID-19. Детето е прекарало месеци в интензивни отделения в България и Турция, където е стабилизирано, но възстановяването ѝ продължава и изисква скъпи терапии и операции във Виена и Букурещ. Физиотерапията струва над 2000 лева месечно, а медицинските добавки са много скъпи.

Повече информация за Бела може да намерите във Фейсбук групата “Живот за мъничката Бела“, а при вазможност може да дарите на:

Банка: Fibank

Титуляр: Белослава Бисерова Бориславова

IBAN: BG85 FINV 9150 1317 5575 50

BIC: FINVBGSF

