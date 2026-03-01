Пламна ресторант в Сандански, евакуираха 200 малки футболисти от хотела

Ресторантът на хотел "Панорама" в Сандански пламна снощи, което наложи евакуацията на около 200 деца, участници във футболен турнир, който в момента се провежда в курортния град, съобщава "Струма". Гъст дим е предизвикал паника сред гостите на хотела, включително и сред малките футболисти от цялата страна.

Огнеборците са пристигнали много бързо и огънят е овладян без да причини сериозни щети. Всички деца своевременно са били изведени навън за няколко часа, след което поетапно са върнати обратно в хотела. По първоначална информация причината за инцидента е късо съединение. Няма пострадали, а щетите в ресторанта са незначителни.



Снимка: Булфото