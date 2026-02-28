Кристиян Добрев: Нашият треньор изнесе лекция

Спортният директор на Септември (София) Кристиян Добрев анализира мача срещу ЦСКА, спечелен от тима на Христо Арангелов с 2:0. Той коментира и други актуални теми, като не пропусна да похвали работата на старши треньора.

"Абсолютно заслужено спечелихме. Нашето треньорско ръководство беше подготвило много добре отбора. Футболистите се представиха добре, играха дисциплинирано и организирано. Приехме битката в средната третина, изчаквахме си нашите моменти. Първото полувреме имахме едно чисто положение и две ситуации, които не ги доразвихме чисто футболно. През втората част имахме късмет да отбележим два гола. Надявам се оттук насетне отборът, чисто психологически, да придобие по-голяма увереност и самочувствие, защото има потенциал. Събрали сме добър екип, момчетата искат да им се случат нещата във футбола.

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Когато играеш срещу по-добри отбори, мотивацията в абсолютно всички е на много високо ниво. Понякога не ни достигат и футболни качества, няма какво да се заблуждаваме. В нашия отбор няма скъпоплатени футболисти, това са футболисти с потенциал. В добра футболна възраст и искат да им се случват нещата. Да използват нашия клуб като трамплин и да направят следващата крачка в своята кариера.

19

Какво не ни достигаше до момента? Не започнахме добре първия полусезон, имахме трудна програма. В някои моменти липсваше спорното щастие и късметът, в други не играхме добре. Затова бяхме на това незавидно място. Направихме добра подготовка. Заслуга за тази победа има и предишният треньор Славко Матич. Изключително добре бяхме подготвени за днешния двубой. ЦСКА не ни изненада по абсолютно никакъв начин. Чисто игрово нашият треньор изнесе лекция.

Арангелов: Знаехме техните силни страни, футболистите се справиха перфектно

Всички бяхте свидетели какви бяха метеорологичните условия за мача с Локомотив (София). Стигнахме с общи разбирателства между БФС и двата клуба, защото всички се оплакват от терена в "Надежда". Ако този мач се беше играл на следващия ден, Локомотив нямаше да има никакъв терен до май месец. Ако се преместят и те на "Васил Левски", и тук теренът щеше да се развали. Това беше най-правилното решение. Не знаем кога ще го изиграем този мач.

Бертран Фурие: Голяма победа за нас!

Когато ни разрешат от БФС, ще се върнем в "Драгалевци". Имаме дребни административни пречки, но теренът ни е съпоставим с този на Националния стадион. Теренът ни е изключително добър. Националният отбор, Лудогорец, много отбори тренират там. Футболът се играе на терена. Другите неща не са от второстепенно значение, но когато теренът е добър, това е предпоставка за добър футбол. Ако може следващото или по-следващото домакинство да ни е там. Да се почувстваме и ние домакини, защото ЦСКА играе редовно на Националния стадион. 90% от зрителите бяха привърженици на ЦСКА

Четяхме във форуми какви са били цените на билетите. Цените за мачовете на Септември са винаги едни и същи. Направихме жест към ЦСКА да отворим сектор Г, което почти двойно ни оскъпява наема. Така трябва да се процедира, да си помагаме. А наемът… какво да ви кажа? По три е на това, което плащахме на Локомотив", заяви Добрев.