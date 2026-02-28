Популярни
  Септември (София)
  2. Септември (София)
  Кристиян Добрев: Нашият треньор изнесе лекция

Кристиян Добрев: Нашият треньор изнесе лекция

  • 28 фев 2026 | 20:33
  • 1236
  • 3

Спортният директор на Септември (София) Кристиян Добрев анализира мача срещу ЦСКА, спечелен от тима на Христо Арангелов с 2:0. Той коментира и други актуални теми, като не пропусна да похвали работата на старши треньора.

"Абсолютно заслужено спечелихме. Нашето треньорско ръководство беше подготвило много добре отбора. Футболистите се представиха добре, играха дисциплинирано и организирано. Приехме битката в средната третина, изчаквахме си нашите моменти. Първото полувреме имахме едно чисто положение и две ситуации, които не ги доразвихме чисто футболно. През втората част имахме късмет да отбележим два гола. Надявам се оттук насетне отборът, чисто психологически, да придобие по-голяма увереност и самочувствие, защото има потенциал. Събрали сме добър екип, момчетата искат да им се случат нещата във футбола.

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния
Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Когато играеш срещу по-добри отбори, мотивацията в абсолютно всички е на много високо ниво. Понякога не ни достигат и футболни качества, няма какво да се заблуждаваме. В нашия отбор няма скъпоплатени футболисти, това са футболисти с потенциал. В добра футболна възраст и искат да им се случват нещата. Да използват нашия клуб като трамплин и да направят следващата крачка в своята кариера.

19 Септември 2:0 ЦСКА

Какво не ни достигаше до момента? Не започнахме добре първия полусезон, имахме трудна програма. В някои моменти липсваше спорното щастие и късметът, в други не играхме добре. Затова бяхме на това незавидно място. Направихме добра подготовка. Заслуга за тази победа има и предишният треньор Славко Матич. Изключително добре бяхме подготвени за днешния двубой. ЦСКА не ни изненада по абсолютно никакъв начин. Чисто игрово нашият треньор изнесе лекция.

Арангелов: Знаехме техните силни страни, футболистите се справиха перфектно
Арангелов: Знаехме техните силни страни, футболистите се справиха перфектно

Всички бяхте свидетели какви бяха метеорологичните условия за мача с Локомотив (София). Стигнахме с общи разбирателства между БФС и двата клуба, защото всички се оплакват от терена в "Надежда". Ако този мач се беше играл на следващия ден, Локомотив нямаше да има никакъв терен до май месец. Ако се преместят и те на "Васил Левски", и тук теренът щеше да се развали. Това беше най-правилното решение. Не знаем кога ще го изиграем този мач.

Бертран Фурие: Голяма победа за нас!
Бертран Фурие: Голяма победа за нас!

Когато ни разрешат от БФС, ще се върнем в "Драгалевци". Имаме дребни административни пречки, но теренът ни е съпоставим с този на Националния стадион. Теренът ни е изключително добър. Националният отбор, Лудогорец, много отбори тренират там. Футболът се играе на терена. Другите неща не са от второстепенно значение, но когато теренът е добър, това е предпоставка за добър футбол. Ако може следващото или по-следващото домакинство да ни е там. Да се почувстваме и ние домакини, защото ЦСКА играе редовно на Националния стадион. 90% от зрителите бяха привърженици на ЦСКА

Четяхме във форуми какви са били цените на билетите. Цените за мачовете на Септември са винаги едни и същи. Направихме жест към ЦСКА да отворим сектор Г, което почти двойно ни оскъпява наема. Така трябва да се процедира, да си помагаме. А наемът… какво да ви кажа? По три е на това, което плащахме на Локомотив", заяви Добрев.

