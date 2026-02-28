Вердер спечели битката на дъното с Хайденхайм

Вердер (Бремен) спечели с 2:0 домакинството си на Хайденхайм в мач от 24-ия кръг на Бундеслигата. И двете попадения паднаха след почивката, когато точни бяха Йован Милошевич (57’) и Хенес Беренс (90+7’ автогол). Тези два тима са сред най-ниско резултатните тимове в шампионата и оправдаха тази ситуация с доста пропуски през първата част. Въпреки това домакините имаха преимущество, а централният нападател Милошевич дори реализира, но попадението му бе отменено поради засада.

Постепенно тимът на Хайденхайм се окопити и започна доста по-често да поглежда към противниковата врата. Те дори направиха няколко промени на почивката в опит да освежат играта си, но вместо това бяха попарени, когато сръбският таран на домакините реализира в 57-ата минута. Крайният резултат в срещата бе оформен в добавеното време, когато Беренс пък си отбеляза автогол в опит да изчисти.

По този начин Вердер (Бремен) прекрати неприятна серия от три последователни поражения и 13 мача без победа. Това бе изключително ценен успех за домакините, които продължават битката си за оцеляване, макар че и двата отбора продължават да са в дъното на класирането.