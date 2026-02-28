Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)
  3. Вердер спечели битката на дъното с Хайденхайм

Вердер спечели битката на дъното с Хайденхайм

  • 28 фев 2026 | 19:10
  • 351
  • 0
Вердер спечели битката на дъното с Хайденхайм

Вердер (Бремен) спечели с 2:0 домакинството си на Хайденхайм в мач от 24-ия кръг на Бундеслигата. И двете попадения паднаха след почивката, когато точни бяха Йован Милошевич (57’) и Хенес Беренс (90+7’ автогол). Тези два тима са сред най-ниско резултатните тимове в шампионата и оправдаха тази ситуация с доста пропуски през първата част. Въпреки това домакините имаха преимущество, а централният нападател Милошевич дори реализира, но попадението му бе отменено поради засада.

Постепенно тимът на Хайденхайм се окопити и започна доста по-често да поглежда към противниковата врата. Те дори направиха няколко промени на почивката в опит да освежат играта си, но вместо това бяха попарени, когато сръбският таран на домакините реализира в 57-ата минута. Крайният резултат в срещата бе оформен в добавеното време, когато Беренс пък си отбеляза автогол в опит да изчисти.

По този начин Вердер (Бремен) прекрати неприятна серия от три последователни поражения и 13 мача без победа. Това бе изключително ценен успех за домакините, които продължават битката си за оцеляване, макар че и двата отбора продължават да са в дъното на класирането.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

Барселона и Рашфорд са се разбрали за договор, каталунците ще платят исканата цена от Ман Юнайтед

  • 28 фев 2026 | 15:35
  • 3910
  • 4
Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

Бивш футболист на Барселона не успя да избяга навреме от Иран

  • 28 фев 2026 | 14:59
  • 2477
  • 0
Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

Защитник на Барселона получи специален подарък от Малдини

  • 28 фев 2026 | 14:47
  • 2019
  • 0
Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

Баум не изключва възможността да продължи да води Аугсбург и догодина

  • 28 фев 2026 | 14:25
  • 451
  • 0
Краев бележи, австралийският му тим громи

Краев бележи, австралийският му тим громи

  • 28 фев 2026 | 14:17
  • 751
  • 2
Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

Гюндоган: Качеството на футбола страда, когато играчите не могат да се възстановят

  • 28 фев 2026 | 14:12
  • 1026
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 85238
  • 438
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 7307
  • 23
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 15041
  • 20
Лийдс 0:1 Манчестър Сити, Семеньо откри резултата

Лийдс 0:1 Манчестър Сити, Семеньо откри резултата

  • 28 фев 2026 | 19:29
  • 4410
  • 6
Дер Класикер: Борусия 1:0 Байерн, Шлотербек даде аванс на домакините

Дер Класикер: Борусия 1:0 Байерн, Шлотербек даде аванс на домакините

  • 28 фев 2026 | 19:30
  • 2627
  • 2
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 15528
  • 88