Станислав Генчев отличи един футболист на Левски

Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев отличи един от играчите на Левски преди столичното дерби в неделя.

„Безспорно Майкон е играчът на сезона за Левски. Той е сърцето и душата на отбора. Изключителен футболист, който е много постоянен. Това е футболист, който не мога да се сетя да е направил слаб мач, даже не знам да има и среден двубой. Това е футболистът, който прави най-силно впечатление в цялото българско първенство“, сподели специалистът, който преди време водеше „сините“.

„Левски е лидер и това не е случайно. Те показват голямо постоянство от началото на сезона. Това е признак за класа. Не се сещам Левски да е изиграл два слаби мача един след друг от началото на първенството. След грешка следващия мач е веднага е добър за Левски. Това ги изстреля на първо място с толкова голям точков аванс.

„В този мач ще бъдем врагове. Искам моят отбор Локомотив София да победи. За 90 минути ще сме противници, но няма причина да ни посрещнат лошо с Живко Миланов. Ние сме били играчи и треньори на Левски“, допълни Станислав Генчев пред „Дарик радио“.