Гол в добавеното време прекъсна лошата серия на Борусия (Мьонхенгладбах)

Борусия (Мьонхенгладбах) постигна изключително драматичен успех с минималното 1:0 над Унион (Берлин) в мач от 24-ия кръг на Бундеслигата. Единственото попадение падна в добавеното време и бе дело на Кевин Дикс (90+4’), който реализира дузпа. По този начин “жребчетата” взеха глътка въздух и прекратиха изключително неприятната серия от седем мача без победа в шампионата.

Двата тима изиграха слабо първо полувреме, което няма да се запомни с нищо. Единствената по-сериозна възможност дойде при удар от сериозно разстояние на Филип Сандер, париран от Рьонов. След почивката играчите на Борусия засилиха своя натиск в търсене на попадение, но играчите на тима направиха няколко пропуска. От своя страна Унион почти не успяваше да се противопостави на домакините и рядко осъществяваше по-сериозни контраатаки. Така се стигна до добавеното време, когато Стенли Нсоки извърши нарушение срещу Уго Бролин. Първоначално реферът отсъди фал, но след преглед с ВАР посочи бялата точка. Кевин Дикс, който до момента имаше три гола от три изпълнения, реализира четвъртата си дузпа през сезона.

Борусия (Мьонхенгладбах) се намира на 12-ата позиция в класирането, а Унион е две по-напред.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages