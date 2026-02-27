Популярни
  • 27 фев 2026 | 19:08
Пет дербита в Кръг №22 от Sesame НБЛ

Мачовете от Sesame Национална баскетболна лига се завръщат с гръм и трясък само след пет дни. На 4 март ще се изиграят пет дербита от последния кръг на второто завъртане в родното първенство.

Четири от тях започват в 19:00 часа, като Балкан приема Ботев Враца в "Арена Ботевград"

Левски пък е домакин на Академик Бултекс 99 в столичната зала "Триадица".

Черно море Тича гостува на Шумен в зала "Арена Шумен".

Миньор 2015 приема Локомотив Пловдив в зала "Борис Гюдеров" в Перник.

А в последния мач от 19:15 часа Спартак Плевен е домакин на Рилски спортист в зала "Балканстрой".

