България гледа към седем финала на Купа „Странджа“

Седем финала. Към тази голяма цел са се устремили българските боксьори на Купа „Странджа“. 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа навлезе в заключителния си етап. Днес цели седем наши национали ще се качат на ринга в зала „София“.

Програмата ще открие носителката на трофея от миналата година – Златислава Чуканова. В 14:00 часа на ринг Б тя ще боксира с Ануш Григорян (Армения). Около 16:00 часа Алейна Мехмед (+80 кг) също ще атакува финал, изправяйки се срещу Валерия Аксенова (Казахстан).

Във вечерната сесия ни очакват още пет мача с българско участие. В 18:00 часа на ринг Б Ясен Радев (55 кг) ще се изправи срещу Максим Зименко (Украйна). Около 18:45 на ринг А Радослав Росенов (60 кг) ще срещне англичанина Уилиям Хюит, а след него на ринг Б Рами Киуан (75 кг) ще боксира с Александру Булеу (Румъния). В седмия мач на ринг А Уилиам Чолов (80 кг) ще премери сили с Павло Илюша (Украйна), а списъкът с българско участие ще завърши Йордан Морехон (+90 кг), който в деветия двубой на ринг Б ще опита да наложи волята си над Озодбек Алиев (Узбекистан).