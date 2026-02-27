Спортният директор на Хекен: Сделката с Лудогорец беше сключена, но се провали в последния момент

Лудогорец удари на камък в привличането на тунизийското крило Амор Лаюни. "Орлите" бяха постигнали договорка с Хекен за 33-годишния футболист, но сделката се провали в последния момент. Поради тази причина шампионите взеха Алберто Салидо от Берое.

Спортният директор на Хекен Мартин Ериксон говори за проваления трансфер.

"Това, което може да кажа, е, че имаше конкретен интерес и сделката беше сключена, но се провали в последния момент. Това е, което мога да коментирам. Амор бе сърдечно посрещнат от съотборниците си в съблекалнята", каза Ериксон пред Goteborgs-Posten.