  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  Карик: Знаем какво трябва да направим, за да сме там, където искаме

Карик: Знаем какво трябва да направим, за да сме там, където искаме

  • 27 фев 2026 | 16:56
  • 754
  • 0


Старши треньорът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик говори по редица актуални теми преди неделния двубой срещу Кристъл Палас. Той сподели, че възстановяването на Мейсън Маунт и Матайс Де Лихт върви добре. Първият се доближава до завръщане, но за нидерландеца не се нае с прогноза кога може да стъпи отново на терена.

Попитан за Шампионската лига, тъй като днес бе жребият за осминафиналите в турнира, Карик отговори: “Със сигурност искаме да сме там. Не може да приемаме нищо за гарантирано поради успехите в миналото. Трябва да го заслужиш, да покажеш, че си достатъчно добър. Знаем къде искаме да бъдем и какво трябва да направим, за да стигнем там. Но да гледаме какво се случва из Европа на този етап няма да ни помогне”.

Наставникът записа с похвали Хари Магуайър, чийто договор изтича в края на сезона: “Хари е впечатляващ характер. Той имаше страхотна кариера до сега и се надявам, че предстои още много. Неговото пътуване и преживявания показват точно какво представлява. Всички знаем какъв играч е и на какво е способен. В състава има баланс. Със сигурност искаш играчи с потенциал и вълнението от това да ги развиваш. Опитът е много важен. Трудно е да сложи цена на това колко е ценно това. Хари има огромен опит. Напускането на Каземиро е на друг играч с опит”.

Попитан за атакуващата тройка, но която разчита, Карик заяви: “Не мисля, че сме играли с фалшива деветка. Брайън Мбемо играе на върха на атаката през по-голяма част от времето. Играхме по различни начини. Четири точки от две гостувания не е толкова зле. Да можем да правим промени от пейката ни дава допълнителна сила”.

