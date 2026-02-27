Карик: Знаем какво трябва да направим, за да сме там, където искаме

Старши треньорът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик говори по редица актуални теми преди неделния двубой срещу Кристъл Палас. Той сподели, че възстановяването на Мейсън Маунт и Матайс Де Лихт върви добре. Първият се доближава до завръщане, но за нидерландеца не се нае с прогноза кога може да стъпи отново на терена.

Попитан за Шампионската лига, тъй като днес бе жребият за осминафиналите в турнира, Карик отговори: “Със сигурност искаме да сме там. Не може да приемаме нищо за гарантирано поради успехите в миналото. Трябва да го заслужиш, да покажеш, че си достатъчно добър. Знаем къде искаме да бъдем и какво трябва да направим, за да стигнем там. Но да гледаме какво се случва из Европа на този етап няма да ни помогне”.

Наставникът записа с похвали Хари Магуайър, чийто договор изтича в края на сезона: “Хари е впечатляващ характер. Той имаше страхотна кариера до сега и се надявам, че предстои още много. Неговото пътуване и преживявания показват точно какво представлява. Всички знаем какъв играч е и на какво е способен. В състава има баланс. Със сигурност искаш играчи с потенциал и вълнението от това да ги развиваш. Опитът е много важен. Трудно е да сложи цена на това колко е ценно това. Хари има огромен опит. Напускането на Каземиро е на друг играч с опит”.

Попитан за атакуващата тройка, но която разчита, Карик заяви: “Не мисля, че сме играли с фалшива деветка. Брайън Мбемо играе на върха на атаката през по-голяма част от времето. Играхме по различни начини. Четири точки от две гостувания не е толкова зле. Да можем да правим промени от пейката ни дава допълнителна сила”.