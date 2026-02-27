Популярни
Сектор "Г" отваря бар

  • 27 фев 2026 | 13:23
  • 1135
  • 9
Сектор "Г" отваря бар
Слушай на живо
Слушай на живо: Септември (София) - ЦСКА

Организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г съобщиха, че утре техният нов бар ще отвори врати. Той се намира до феншопа им на улица "Иван Асен", а всички приходи от консумацията ще отиват в полза на финансирането на Северната трибуна.

Безценни артикули бяха дарени за клубния музей на ЦСКА
Безценни артикули бяха дарени за клубния музей на ЦСКА

Ето какво написаха от "Трибуна Сектор Г":

"Армейци,

Имаме удоволствието да ви информираме, че от утре отваря врати нашият нов бар, намиращ се до феншопа ни на улица "Иван Асен", който вече добре познавате. Всички приходи от консумацията ще отиват в полза на финансирането на Северната трибуна, а както знаете напролет имаме нелека програма и множество тежки битки, в които трябва да сме на висота!

Утре ви очакваме след 15:00 часа на добре позната локация, където ще открием поредното армейско кътче на територията на столицата, носещо щастие и позитивни емоции за всички нас. След като се позабавляваме и съберем ще се отправим като един към Националния стадион, за да покрепим клуба на нашите сърца. Очакваме ви!

Само ЦСКА!".

