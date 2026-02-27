Безценни артикули бяха дарени за клубния музей на ЦСКА

ЦСКА продължава да колекционира всякакви предмети, свързани с историята на клуба, които могат да намерят място в новия музей на стадион "Българска армия". "Червените" представиха някои от артикулите, носечи историческа или колекционерска стойност за "армейците".

Ето какво написаха от Борисовата градина:

„Червената“ общност не спира да доказва любовта си към ЦСКА, а твърдението, че сме повече от клуб, се потвърди в пълна степен и с началото на кампанията „Армейска памет“. За кратък период получихме десетки и десетки предложения, които по най-различен начин носят, пазят и пресъздават историята на великия армейски клуб – за да я съхраним и предадем за бъдещите поколения.

Разбира се, не е възможно да съберем цялата плеяда от колекционерски предмети, които достигнаха до нас досега в рамките на кампанията – снимки, албуми, членски книжки, фланелки, носени от великите ни играчи, медали, шалове, програмки... Стотици артикули, всеки от които носи частица от величието на нашия клуб.

Както вече анонсирахме, някои от тях ще намерят място в новия музей на „Армията“. До знаменателния момент на откриването ни делят все по-малко месеци, но сега решихме да споделим с цялото „червено“ семейство някои от най-впечатляващите артефакти, които ни оставиха без дъх и със сигурност заслужават да „оживеят“ отново пред очите на цяла България.

Изключително вълнуваща бе срещата ни със сина на Кирил Ракаров – Иван, чийто баща е един от героите в първия ни велик отбор от 50-те и 60-те години на миналия век. В памет на своя легендарен баща – 11-кратен шампион на България с ЦСКА и бронзов медалист от олимпиадата в Мелбърн (1956 г.), Иван Ракаров реши да направи безпрецедентен жест, като дари безвъзмездно за бъдещия ни музей най-ценното спортно наследство на ненадминатия защитник, в това число последните му футболни обувки, медалите и отличията му, сред които и този за третото място на Олимпийските игри. Всички те – съхранявани грижливо и с огромна любов от семейството в продължение на повече от половин век, много скоро ще бъдат изложени на видно място на „Армията“ в знак на почит и признателност към една от най-изтъкнатите легенди на нашия клуб.

Минко Радевски от София ни изненада с оригинален футболен шал от една от най-запомнящите победи на ЦСКА през новия век – през 2005 г. на „Анфийлд“, когато тимът на Миодраг Йешич надделя над действащия европейски шампион Ливърпул с 1:0 след попадение на Валентин Илиев. Самият Радевски е присъствал на двубоя, носейки въпросния шал, който от тогава до днес го е придружавал на всеки мач на любимия отбор.

Уникален сак за футболни обувки пък е предложението на друг наш верен привърженик – Петър Стефанов. Оригиналната кожена раница носи гордо емблемата на ЦДНА и по разказа на Стефанов вероятно е служила вярно на някоя от звездите на великия ни тим от 50-те години.

Можете да включите всичко, което носи историческа или колекционерска стойност за ЦСКА: оригинални фланелки, носени от някоя от легендите ни, топки от велики мачове, трофеи, награди, снимки, документи, билети, програмки, знамена и всякакви материали, свързани с близо 78-годишната история на клуба ни.

Как можете да кандидатствате?

Достатъчно е да заснемете съответния предмет или документ, да добавите описание или друга допълнителна информация, която намирате за важна, и да ни ги изпратите на имейл heritage@cska.bg.

Всички предложения се разглеждат в детайли от специална комисия, съставена от най-утвърдените експерти по „армейската“ футболна история, а при необходимост ще бъдат сертифицирани. Най-значимите експонати ще попаднат в скъпоценната селекция на новия ни музей. Всички материали се съхраняват с необходимото внимание, уважение и признание към собствениците им. Всеки изложен експонат ще бъде придружен от името на собственика му при негово изрично желание".



Снимки: cska.bg